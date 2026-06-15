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Bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de EEUU se estrella en California

De acuerdo con un breve comunicado emitido por la Base de la Fuerza Aérea Edwards, el incidente ocurrió a las 11:20 horas locales (14:20 horas de Chile). La aeronave cayó pocos minutos después de despegar desde el aeródromo situado en el desierto de Mojave.

Eduardo Córdova
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Bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de EEUU se estrella en California

Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló este lunes en una base ubicada al norte de Los Ángeles, en el estado de California.

De acuerdo con un breve comunicado emitido por la Base de la Fuerza Aérea Edwards, el incidente ocurrió a las 11:20 horas locales (14:20 horas de Chile).

La aeronave cayó pocos minutos después de despegar desde el aeródromo situado en el desierto de Mojave.

“Los equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar y la situación sigue en desarrollo. Se proporcionará más información a medida que esté disponible”, detalló la base, de acuerdo a Efe.

Hasta ahora, no se han entregado antecedentes sobre la situación de la tripulación ni tampoco se ha informado oficialmente sobre posibles víctimas.

El B-52 es un bombardero estratégico subsónico de largo alcance. La aeronave mide 48,6 metros de longitud, 12,4 metros de altura y pesa cerca de 83 toneladas.

La Base Aérea Edwards alberga el Centro de Pruebas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la Escuela de Pilotos de Pruebas.

Además, en sus instalaciones funciona el Centro de Investigación de Vuelo Armstrong de la NASA, uno de los principales complejos destinados al desarrollo y evaluación de tecnologías aeronáuticas.

Source Texto: La Nación / Foto: x
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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