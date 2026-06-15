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Presidente Kast califica de “gravísima” la denuncia por ingreso masivo de niños haitianos en 2025

“Vamos a poner los antecedentes a disposición de Fiscalía y colaborar para que se haga justicia y se exijan las responsabilidades que correspondan”, manifestó el jefe de Estado en su cuenta de X.

Leonardo Medina
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Presidente Kast califica de “gravísima” la denuncia por ingreso masivo de niños haitianos en 2025

El Presidente José Antonio Kast abordó este lunes la denuncia del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), por el ingreso masivo de menores de edad haitianos a Chile durante el 2025.

Esta denuncia apunta a un eventual delito de tráfico de menores, por unos vuelos chárter provenientes de Haití, que llegaron al país entre enero y octubre de ese año.

Mediante su cuenta de X, el Mandatario se pronunció ante la acusación, a la cual calificó de “gravísima”. 

“La denuncia sobre ingreso masivo y sin control de niños haitianos a Chile durante 2025 es gravísima y requiere de máxima atención”, sostuvo. 

Asimismo, añadió que “vamos a poner los antecedentes a disposición de Fiscalía y colaborar para que se haga justicia y se exijan las responsabilidades que correspondan”.

Consignar que, de acuerdo a los antecedentes recopilados por Sermig, habrían existido graves fallas en el ingreso de estos menores. 

Desde Fiscalía señalaron en un comunicado que “la Contraloría General de la República habría identificado que cientos de menores de edad habrían ingresado al país acompañados por adultos en vuelos charter autorizados por la Dirección General de la Aeronáutica Civil, cuya relación no habría sido verificada por las autoridades competentes, durante el viaje, ni al momento de ingreso al país”.

Migraciones presentó denuncia penal por eventual tráfico de menores de edad haitianos en vuelos chárter
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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