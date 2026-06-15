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Lugares turísticos en Chile: Puerto Cárdenas, con su cocina rural y sabor sureño

Puerto Cárdenas, en la comuna de Chaitén, es un poblado rural que combina la vida campesina con la riqueza natural de la Carretera Austral. Su gastronomía basada en productos frescos del mar y la tierra, junto a ferias costumbristas y celebraciones comunitarias, lo convierten en un destino auténtico donde tradición y naturaleza se encuentran en la Patagonia chilena.

Eduardo Córdova
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Lugares turísticos en Chile: Puerto Cárdenas, con su cocina rural y sabor sureño

En la comuna de Chaitén, Región de Los Lagos, se encuentra Puerto Cárdenas, un pequeño poblado que se ha convertido en un punto de conexión esencial para quienes recorren la Carretera Austral y uno de los más desconocidos lugares turísticos en Chile.

Rodeado de montañas, ríos y bosques nativos, este lugar refleja la vida rural y la identidad patagónica, integrando naturaleza, gastronomía y cultura comunitaria.

Su ubicación estratégica lo convierte en uno de los lugares turísticos en Chile más auténticos para quienes buscan experiencias ligadas al territorio y la vida campesina.

Cocina rural y sabores del sur en este lugar turístico en Chile

La gastronomía de Puerto Cárdenas se vive en cocinerías familiares y celebraciones locales, donde predominan los productos frescos de la tierra y del mar. Entre los platos más representativos destacan:

  • Curanto en hoyo, preparado con mariscos, carnes y papas, símbolo de la cocina chilota.
  • Sopas y caldos de pescado, elaborados con especies locales de los ríos y fiordos.
  • Empanadas de mariscos y queso, típicas de las ferias costumbristas.
  • Pan amasado y milcaos, acompañados de mantequilla casera y café de grano.

Cada preparación refuerza la conexión con la agricultura, la pesca artesanal y la tradición campesina, ofreciendo al visitante una experiencia culinaria auténtica.

Curanto en hoyo: símbolo del turismo gastronómico en Chiloé
Curanto en hoyo.

Ferias costumbristas y cultura comunitaria

Las ferias rurales de la zona son espacios donde se comercializan productos agrícolas y artesanales: miel, quesos, panes amasados, conservas y tejidos de lana.

Estos encuentros integran música folclórica, danzas tradicionales y gastronomía, consolidando a Puerto Cárdenas como un destino cultural y gastronómico dentro de la Carretera Austral.

Las celebraciones comunitarias, como las fiestas patronales y encuentros costumbristas, reúnen a familias y visitantes en torno a la identidad rural, transmitiendo la hospitalidad característica del sur de Chile.

Lugares turísticos en Chile: Entorno natural y patrimonio

El entorno de Puerto Cárdenas está marcado por su cercanía al Parque Pumalín Douglas Tompkins, uno de los más importantes de la Patagonia, con senderos, cascadas y bosques de alerces milenarios. Además, el río Yelcho y el lago Yelcho son reconocidos por la pesca deportiva y por sus paisajes de gran belleza.

La combinación de naturaleza prístina, vida rural y gastronomía convierte a Puerto Cárdenas en un lugar donde la experiencia turística se enmarca en la conexión con el territorio y la memoria comunitaria.

Lugares turísticos en Chile: Región de Los Lagos y su potencia gastronómica
Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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