Ministro Arrau encabezó en Santiago masiva ronda policial

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, encabezó esta medianoche un masivo operativo policial conjunto, el cual se desarrolla en todas las regiones del país.

Según consignó Emol, el despliegue apunta a encontrar a migrantes ilegales, a prófugos de la justicia. Y a personas que sean sorprendidas cometiendo delitos en flagrancia.



Arrau indicó que “a esta hora en las 16 regiones de Chile, los diferentes delegados presidenciales, acompañando a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones, están haciendo este tipo de rondas masivas. La vez anterior hubo un número importante de detenidos por orden de pendiente, incluso algunos por homicidio”.



“Y esta es la labor que hacen día a día Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, que hoy en día la estamos acompañando. Y visibilizando un poco esta labor. También trayendo un poquito de tranquilidad a los vecinos, esa tranquilidad que hay que ir recuperando poco a poco”, añadió.

“Las cifras han ido mejorando, pero falta muchísimo camino”

El secretario de Estado sostuvo que “las cifras han ido mejorando, pero falta muchísimo camino por recorrer. Y agradezco a los medios que nos acompañen en esto, porque es muy importante que la gente vea y valorice la labor que hacen las policías. Así que esa es lo que estamos haciendo”.



“La presencia del Estado no puede restarse de ninguna parte de nuestro territorio nacional. Hay que estar en todos los lugares, y ahí es donde están nuestras policías y hay que estar efectivamente dando esa señal tan importante y la hemos estado dando desde Colchane, en el norte, hasta la Macro Zona Sur, y por supuesto, no pueden estar fuera de eso las grandes ciudades donde hoy día es donde se concentran los principales problemas de inseguridad”, señaló.

“Los puntos no son escogidos al azar sino que a través de un análisis”

El prefecto inspector Luis Orellana, jefe de la Región Policial Metropolitana de Santiago de la PDI, explicó que “este es un nuevo operativo conjunto que se está realizando en todo el territorio nacional, conjunto con la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, y en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública. Nuestra función hoy día es fiscalizar a extranjeros que se encuentran en situación migratoria irregular. Ver y detener prófugos de la justicia, y también determinar si existe alguna persona cometiendo algún delito en flagrancia”, consignó Emol.

Sobre los lugares escogidos para la fiscalización, señaló que “los puntos no son elegidos al azar, sino que a través de un análisis. Nosotros buscamos situaciones que de alguna forma nos puedan ayudar a determinar en terreno y también aportar de alguna forma con la fiscalización de los extranjeros, como también de las personas que estén siendo prófugos de la justicia (…) “.

