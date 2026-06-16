El descargo de Irán contra la organización tras su debut en el Mundial: “Somos el equipo más maltratado”

Irán debutó la noche de este lunes en el Mundial 2026, con un empate 2-2 ante Nueva Zelanda en Los Ángeles por el Grupo G del torneo. Y luego del partido, desde el elenco del Medio Oriente realizaron un fuerte descargo contra la organización de la cita planetaria.

Por un lado, el DT del combinado iraní, Amir Ghalenoei, habló en conferencia de prensa y aseguró que “somos el equipo más maltratado de todo el Mundial”.

El técnico comentó que a raíz de las restricciones que enfrenta la selección, debían volver de inmediato a Tijuana, en México, donde tienen su lugar de concentración.

“No sabemos por qué nos hacen volver. Es muy raro, porque otros están tomando las decisiones en nuestro nombre. Se supone que íbamos a llegar dos noches antes a Los Ángeles y no nos han permitido. Se supone que íbamos a dormir aquí e íbamos a volver a la hora de la comida y no nos lo han permitido”, sostuvo.

A la vez, indicó que “hemos pasado momentos difíciles en el equipo. Mucho tiempo volando, en escalas. No hemos tenido tiempo de recuperarnos. Nos han dicho que nos tenemos que marchar inmediatamente y para nosotros es fundamental tener tiempo de recuperación, pero nos han dicho que nos subamos al avión y volvamos a Tijuana. Esto es un obstáculo”.

También, abordó la situación de las personas que no pudieron viajar con la delegación por el rechazo a las visas.

“El presidente (de la Federación, Mehdi Taj) está ausente. No están nuestros medios representados. Nuestra dirección, tampoco. No teníamos a parte del cuerpo técnico para ayudarnos y nuestro personal técnico ha tenido que hacer tareas de gestión. Por eso somos el equipo más oprimido del Mundial”, manifestó.

“Solo queremos paz”

Por su parte, el jugador Mehdi Taremi también se pronunció y criticó duramente la logística. “Es mucho estrés para los jugadores, tenemos poco apoyo, creo que la FIFA podría haberlo hecho mejor. Estamos cansados de esta situación, hemos tenido muchos problemas estos últimos meses, solo queremos paz, alegría, ¿no son esos los eslóganes de la FIFA?”, expresó.

“Uno de nuestros analistas tiene que venir a hacer de responsable ante la prensa, todo esto es un desastre”, mencionó.

Además, se refirió al encuentro que tuvieron en el camarín con Gianni Infantino, presidente de la FIFA. “Le pedimos las mismas cosas (…) él quiere ayudar, pero hay otros problemas”, puntualizó.