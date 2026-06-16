“No callaré, diré todo lo que sé y tengo un dato…”: Paty Maldonado nuevamente apunta contra Pablo Mackenna

La participación de Pablo Mackenna en el panel de “Primer Plano” desató una nueva polémica en redes sociales, luego de sus declaraciones sobre Patricia Maldonado.

Primero fue Sebastián Eyzaguirre quien cuestionó al comunicador por sus comentarios sobre la controversia entre “Cuchillo” y Gonzalo Feito. Ahora fue Patricia Maldonado quien respondió duramente al exintegrante de “CQC”.

La controversia surgió después de que Mackenna afirmara en “Primer Plano” que Maldonado habría obtenido importantes beneficios económicos durante la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet.

Como respuesta, la cantante lanzó fuertes críticas contra el comunicador.

“Pablo Mackenna eres un asco, peor que una garrapata”, expresó.

Posteriormente, Maldonado exhibió documentos y repasó distintos episodios protagonizados por Mackenna. Entre ellos, mencionó un supuesto hecho ocurrido a fines de la década de 1980.

“Te acuerdo de Carlos Larraín Varas, él muere el 30 de octubre de 1987, ¿Qué tienes que ver con esa muerte? O sea, tú atropellaste a un señor y dejaste que una persona muriera en la calle, después escondiste el auto en el Arrayán”, lanzó.

Posibles acciones legales

La gravedad de las acusaciones llevó a Mackenna a evaluar eventuales acciones judiciales contra la cantante, según se comentó posteriormente.

En el podcast que comparte con Nicolás Larraín, el ex “CQC” abordó nuevamente el episodio mencionado por Maldonado. Allí aseguró que la víctima era el padre de una amiga y que él nunca tuvo participación en el accidente.

Según sostuvo, con el paso de los años se habría construido un mito en torno a esa situación.

“Te comiste el sapo, glotona, igual que la ballena que se traga a Jonás, te picaste po’ boquita pelopincho”, respondió.

“No maté nadie, no dejé a nadie tirado, no me arranqué a Alemania”, agregó.

Maldonado reafirma sus dichos

El pasado viernes, durante una nueva aparición en “Primer Plano”, Mackenna volvió a defender su versión de los hechos y reiteró sus críticas hacia Maldonado.

A raíz de ello, la cantante respondió nuevamente este lunes. En esa oportunidad insistió en que la información que maneja es correcta.

“Ahora, si él quiere hacer una demanda, no tengo ningún problema, nos vamos a juicio. No me voy a quedar callada, voy a decir todo lo que sé (…) Te mando que me llegó de una sobrina”, afirmó.

Como respaldo, mostró una captura de pantalla correspondiente a un comentario publicado en un video de YouTube por una persona que se identifica como sobrina de la supuesta víctima, de acuerdo a La Hora.

“Gracias por nombrar el accidente de nuestro tío. ¡Así es, accidente tremendo! ¡Hermano de mi mamá! ¡Mis primos devastados! ¡La tía Mary enferma! ¡Y se fue a Alemania! ¡Tremendo!”, se lee en el pantallazo.