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Irán reitera que la guerra terminó, pero insiste en que Israel debe salir de Líbano

“La guerra terminó oficialmente ayer por la mañana (en referencia al lunes) en todos los frentes”, indicó el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, recogió la cadena de televisión pública iraní, IRIB. “Todo ataque israelí contra Líbano es una violación de estos entendimientos”, señaló.

Patricia Schüller Gamboa
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Irán reitera que la guerra terminó, pero insiste en que Israel debe salir de Líbano

El gobierno de Irán anunció que la guerra con Estados Unidos e Israel finalizó “oficialmente” este lunes. Pero insistió en que cualquier ataque israelí y el mantenimiento de sus tropas en territorio de Líbano suponen una violación del memorando de entendimiento.

“La guerra terminó oficialmente ayer por la mañana (en referencia al lunes) en todos los frentes”, indicó el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, recogió la cadena de televisión pública iraní, IRIB. “Todo ataque israelí contra Líbano es una violación de estos entendimientos”, señaló.

“Desde nuestro punto de vista, las dos partes en este compromiso son Estados Unidos e Israel, por una parte, e Irán y Hezbolá, por la otra”, argumentó.

“El fin de la guerra en Líbano es una parte inseparable (del acuerdo)”, sostuvo. Reiteró que “la guerra no termina sin que Israel se retire de los territorios libaneses que ha ocupado”, según la agencia de noticias Mehr.

Confirmó que el viernes “habrá una nueva ronda de negociaciones” con Estados Unidos en la ciudad suiza de Ginebra con el objetivo de “lograr un acuerdo final”. “Tras tres meses de negociaciones, pudimos finalizar la primera fase (de las conversaciones)”, ha puntualizado Araqchi.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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