Presunto tráfico de niños haitianos: Fiscal dice que son más de 200 los menores afectados y apunta a “grupo muy organizado”

Nuevos antecedentes surgieron en torno al presunto caso de tráfico de niños haitianos hacia Chile, ocurrido entre enero y abril de 2025 mediante vuelos chárter vinculados a procesos de reunificación familiar. Desde la Fiscalía Nacional estiman que los menores involucrados superarían los 200.

Según una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) ante la Fiscalía Nacional, fiscalizaciones realizadas por la Contraloría General de la República y la Policía de Investigaciones detectaron una serie de irregularidades en estos ingresos.

De acuerdo con los antecedentes, al menos 12 adultos, tanto chilenos como extranjeros, ingresaron reiteradamente al país figurando como responsables de grupos de menores haitianos. Sin embargo, no tendrían vínculos reales con ellos ni contarían con las autorizaciones legales correspondientes.

El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, entregó más detalles sobre la investigación en conversación con Radio Duna.

“Más de un centenar. Yo creo que puede que incluso aquella cifra que yo señalé, o que puedo indicar, es demasiado conservadora, más de 200, y respecto a los cuales se trata de un periodo que al día de hoy solo abarcaría entre enero a abril del año 2025″, afirmó el persecutor respecto del número de menores involucrados.

Campos manifestó preocupación por diversos elementos detectados en la investigación. “Acá estamos hablando de esa gravedad respecto de los cuales tenemos niñas y niños y adolescentes que ingresaron a nuestro país bajo la figura de la reunificación familiar. Pero hay muchas cosas que llaman poderosamente la atención y lamentablemente, de acuerdo a las máximas de la experiencia, no serían tan buenas. Espero estar absolutamente equivocado”, mencionó.

Fiscalía indaga organización, financiamiento y destino de los menores

Respecto del mecanismo utilizado, el fiscal indicó que existirían patrones repetidos en los ingresos de los menores al país.

“Pareciera ser una práctica habitual con patrones habituales, ingresos de alto volumen de niños y niñas adolescentes, un patrón común respecto de los cuales una escasez de base de datos, muchos de ellos con una gran cantidad (…) Que una persona pueda representar como adulto responsable a más de una treintena, eso llama poderosamente la atención (…) estamos hablando de un grupo muy organizado”, sostuvo.

Asimismo, explicó que las diligencias buscan establecer el destino de los menores. También pretenden determinar la responsabilidad de los adultos que los acompañaron y el origen de los recursos utilizados para financiar los vuelos chárter.

“Conforme al método de las investigaciones, tenemos que indagar el destino de esos niños y niñas adolescentes, tenemos que indagar qué responsabilidad tiene eventualmente este adulto con el que viajaron estos jóvenes. Tercero, cuáles son las fuentes de financiamiento precisamente de estos vuelos, no son vuelos comerciales, la mayor cantidad de estos son vuelos chárter”, señaló.

Posible participación de funcionarios públicos

El fiscal agregó que algunos antecedentes apuntan a posibles autorizaciones emitidas por organismos públicos.

“De acuerdo al mérito de los antecedentes, muchos de esos, no voy a decir todos, fueron o habrían pasado por la autorización de la Dirección General de la Aeronáutica Civil”, agregó.

Por lo mismo, la investigación contempla eventuales delitos de cohecho, soborno y falsificación de instrumento público, además de posibles responsabilidades de funcionarios nacionales o extranjeros.

“Por eso es que las figuras penales que nosotros estamos indagando en esta investigación de carácter penal son cohechos y sobornos, particularmente enfocados al funcionario público que dejó de hacer, o que realizó con infracción de deberes propios de su cargo, actitudes que en definitiva permitieron este ingreso. Segundo, aquella figura del funcionario público extranjero, nosotros lo podemos descartar conforme a tratados internacionales y tercero, todo lo que hizo relación con la falsificación de instrumento público, ya sea para el uso o no del ingreso de niñas, niños y adolescentes en nuestro país”, precisó.

Dificultades para ubicar a los menores

Campos también advirtió dificultades para verificar la información de quienes viajaron en estas aeronaves. En particular, apuntó a la falta de certeza respecto de algunos registros de pasajeros.

“No vamos a dejar de pedir cada uno de estos requerimientos de información y, particularmente porque nos va a determinar, primero, la regularidad de los vuelos. Segundo, poder indagar, mire lo grave que es esto, respecto del listado de pasajeros, y que esos listados de pasajeros, ese listado pueda venir con una integridad en cuanto al contenido de cada uno de los que venían sentados en estos vuelos chárter, porque el día de hoy, lamentablemente, le puedo indicar que esa certeza no la tenemos”.

Respecto del paradero de los menores, el persecutor reconoció que actualmente no existe certeza sobre dónde se encuentran.

“Eso es lo grave, porque si yo tengo el objetivo, si uno se presenta en la cabeza de que realmente tenemos a personas que vamos a traer a ingresar a nuestro país bajo su pretexto de precisamente el programa de reunificación familiar, es porque el día de hoy yo tengo que tener certeza de que la persona A, B o C, o el niño A, B o C, estará en determinado domicilio y bajo un adulto responsable que es persona X. Eso, el día de hoy, los antecedentes de la investigación no lo tenemos y tenemos que indagar”.

“Yo no sé si están ocultos o no, pero es una cantidad mayor a 200, y respecto a los cuales nosotros vamos a indagar y tendremos que determinar su paradero”, concluyó.

Hipótesis de tráfico de órganos

En paralelo, el fiscal nacional Ángel Valencia se refirió a la hipótesis planteada por el diputado Enrique Basaletti, quien sugirió que el caso podría estar relacionado con tráfico de órganos.

Al respecto, Valencia señaló a Radio Cooperativa: “Si el diputado afirma que así ocurrió entiendo que así debe haber ocurrido. Yo no recuerdo en el periodo como fiscal nacional que me hayan reportado un hecho tan grave como este. Pero si el general afirma que ocurrió, debe haber ocurrido de esa manera”.

Finalmente, el jefe del Ministerio Público llamó a la cautela, aunque indicó que esa posibilidad no puede descartarse anticipadamente.

“Vamos a tener que investigar lo que ocurre. No quiero que cunda el pánico. Pero en teoría no es una cosa delirante. Es una cosa que pudiese ocurrir. Es atroz, pero no hay que descartarlo de plano”, sostuvo.