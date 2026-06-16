Chile es un boom cuando de eSports se trata: ¿qué equipos hicieron (y siguen haciendo) historia?

La industria de los eSports pasó de ser un pasatiempo a un fenómeno de masas global. Chile no se ha quedado atrás: en la última década, vio nacer a organizaciones que dominaron las pantallas locales y llegaron a escenarios internacionales, rivalizando en audiencia con el fútbol tradicional.

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A continuación, repasaremos las escuadras chilenas más emblemáticas que marcaron un antes y un después en la historia del gaming profesional.

1. KLG fue más allá y dominó todo el continente

Hablar de la historia de los eSports en Chile y el Cono Sur exige obligatoriamente nombrar a Kaos Latin Gamers (KLG). Fundada con raíces firmes en el ecosistema nacional, la organización del “Rinoceronte” se convirtió en la dinastía más ganadora y temida de la antigua Copa Latinoamérica Sur (CLS) de League of Legends (LoL).

Durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018, KLG estableció una hegemonía institucional casi imbatible. Su profesionalismo dentro de la “Gaming House” (casas de entrenamiento donde los jugadores conviven y entrenan a tiempo completo) sirvió de escuela para toda la región. Con figuras históricas chilenas en sus filas, el equipo logró hitos sin precedentes, alcanzando la clasificación a los torneos internacionales más prestigiosos del planeta como el Wildcard, el Mid-Season Invitational (MSI) y el ansiado Worlds (Campeonato Mundial de League of Legends).

Su legado es la piedra angular sobre la cual se edificó el profesionalismo del juego en el país.

2. ¿Quiénes son los famosos “caballeros de élite”?

Con la unificación de las ligas del norte y del sur en la Liga Latinoamérica (LLA) con sede en México, los desafíos económicos y competitivos aumentaron significativamente. En este escenario de máxima exigencia emergió All Knights. Respaldado por una sólida estructura corporativa de inversión nacional, el club demostró que Chile podía gestionar proyectos deportivos de primer nivel internacional, marcando una época dorada entre 2019 y 2021 gracias a sus grandes pilares:

Sin duda alguna, su mayor hito llegó en el Torneo de Apertura 2020 de la LLA, donde se coronaron campeones tras vencer a las organizaciones más poderosas de la región.

A su vez, no podemos dejar de mencionar que, los mismos, destacaron por establecer una estrategia de captación de talentos sin precedentes en el país, importando reconocidos jugadores de la competitiva escena de Corea del Sur.

¿Sabías que su gestión fue tan profesional que elevaron la vara de la región al fijar un estándar administrativo, de marketing y de infraestructura? Así es; y esto obligó al resto de los clubes a profesionalizarse.

3. Con la mira en los “shooters” modernos

A medida que la escena competitiva evolucionaba, nuevos videojuegos ganaron terreno masivo. Con la llegada de Valorant (el videojuego de disparos tácticos en primera persona desarrollado por Riot Games), las escuadras nacionales encontraron una nueva veta dorada para brillar.

En este apartado, Movistar Optix (nacido de la fusión de visiones tecnológicas y deportivas locales) se posicionó como uno de los máximos animadores de la escena chilena. A través del desarrollo de infraestructura clave en Santiago y de una fuerte presencia en los torneos organizados por redes de comunidades locales, Optix se transformó en un semillero inagotable de talentos en el formato First Person Shooter (FPS). Su constante rivalidad y presencia en las finales regionales demostraron que el ecosistema chileno poseía la capacidad técnica y los reflejos necesarios para destacar en disciplinas ajenas a los tradicionales juegos de estrategia de tiempo real.

Más allá del joystick, la emoción se vive en todos lados

El impacto de estos equipos trascendió las pantallas de los computadores personales de los competidores. La profesionalización de los eSports en Chile trajo consigo la masificación de los torneos, la creación de arenas dedicadas exclusivamente al juego y un interés comercial sin precedentes por parte de marcas globales de tecnología, telecomunicaciones y consumo masivo.

Este ecosistema maduro modificó profundamente el comportamiento del espectador. El hincha chileno de eSports ya no solo consume las transmisiones oficiales a través de plataformas como Twitch o YouTube; ahora analiza estadísticas, sigue los mercados de pases de los jugadores profesionales y participa activamente del ecosistema económico que rodea a la industria.

Dentro de esta corriente de entretenimiento integral, la audiencia chilena ha llevado su pasión al mismo nivel que los deportes tradicionales.

Un claro reflejo de esta tendencia es el crecimiento sostenido de las apuestas deportivas enfocadas en las ligas de videojuegos. Portales de juego regulados y casinos en línea operantes en Chile ofrecen hoy catálogos robustos con cuotas en tiempo real para eventos de Valorant, Counter-Strike y League of Legends, permitiendo a los fanáticos predecir desde el ganador de un mapa hasta estadísticas complejas del juego, inyectando un nivel extra de emoción y dinamismo económico a las transmisiones en vivo.

Estamos donde estamos gracias a los pioneros del teclado…

Para entender el éxito actual de los eSports chilenos, es fundamental mirar hacia el pasado y honrar a los pioneros absolutos que jugaban por amor al arte en condiciones muy distintas a las de hoy. A principios y mediados de la década de los 2000, mucho antes de los sueldos millonarios y los patrocinadores multinacionales, existió Punto cL.

Esta mítica escuadra nacional dominó la escena competitiva de Counter-Strike 1.6 y sus versiones posteriores.

Entrenando en antiguos cibercafés santiaguinos y costeándose los pasajes a pulso, representaron a Chile en las clasificatorias de eventos globales históricos como la World Cyber Games (WCG). Punto cL sembró la semilla del juego en equipo, la disciplina táctica y demostró a las generaciones posteriores que el jugador chileno tenía las capacidades mecánicas innatas para plantarle cara a cualquier potencia internacional. Su recuerdo sigue vivo como el verdadero origen del gaming competitivo institucional en el territorio nacional.