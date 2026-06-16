Home Triunfo "Árbitro niega supuesto gesto de supremacismo blanco con su mano e..."

Árbitro niega supuesto gesto de supremacismo blanco con su mano en el Mundial: FIFA lo defendió

El árbitro australiano, Shaun Evans, se pronunció tras la polémica que provocó un gesto que realizó con su mano en el partido entre Alemania y Curazao, cuando las cámaras enfocaron al equipo del VAR.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Árbitro niega supuesto gesto de supremacismo blanco con su mano en el Mundial: FIFA lo defendió

El árbitro australiano, Shaun Evans, alzó la voz y entregó su versión por una inesperada y nueva polémica ocurrida en el Mundial 2026. Lo anterior, tras el partido entre Alemania y Curazao el pasado domingo. 

Previo al inicio del encuentro, las cámaras de la transmisión enfocaron al equipo del videoarbitraje (VAR). En ese momento, Evans realizó un gesto con su mano, similar al símbolo de “OK”. 

Sin embargo, esa seña también ha sido asociada al supremacismo blanco, y ha sido utilizada en determinados contextos por grupos de extrema derecha.

“Un movimiento involuntario e inconsciente”

Bajo ese contexto, en un comunicado remitido a EFE por la FIFA, el árbitro se pronunció frente al revuelo que generó el tema.

“Quisiera aclarar que no hice intencionadamente ningún gesto o símbolo con la mano para comunicar un mensaje, afiliación, juego o creencia de ningún tipo”, sostuvo.

Asimismo, subrayó que todo fue “un movimiento involuntario e inconsciente”, del cual no se percató en ese momento.

“Las imágenes tomadas más tarde durante el partido muestran que repetí ese movimiento muchas veces mientras sostenía un bolígrafo entre los dedos”, expresó. 

Por su parte, la FIFA defendió a Evans y descartó su expulsión del torneo. Esto último, después de que la organización Fare (Fútbol contra el racismo en Europa), pidiera que fuera apartado del Mundial.

“No se ha encontrado ningúna prueba de que se haya vulnerado el Código Disciplinario de la FIFA. El Comité Disciplinario también ha tomado nota de la declaración de Evans”, indicaron.

En pleno Times Square: Hinchas de Argentina y Argelia protagonizaron pelea antes de su debut en el Mundial
Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia
“No callaré, diré todo lo que sé y tengo un dato...

La controversia surgió después de que Mackenna afirmara en “Primer Plano” que Maldonado habría obtenido importantes beneficios económicos durante la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet.

Leer mas
Nacional
Roban al menos 16 vehículos desde taller mecánico de a...

El robo afectó a la empresa Auto Summit de Avenida Santa Rosa, a la altura del 3500, donde los antisociales ingresaron durante la noche y sustrajeron los vehículos. Uno quedó abandonado al interior de la población La Legua Emergencia.

Leer mas
Nacional
Fuertes bajas en las temperaturas y cielos nublados: r...

“Se inicia la semana con una máxima que se está proyectando para el día de 21°, con una temperatura bastante templada para la época, ya que estamos próximos a iniciar el invierno”, señaló el meteorólogo de la DMC, Arnaldo Zúñiga.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
0
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/