Leo Méndez cuenta por qué se arrepintió del cambio de género y ya no se llama Linda

Leo Méndez Jr., hijo del cantante DJ Méndez, reveló que se arrepintió del proceso de cambio de género que inició hace algunos años, decisión sobre la que entregó nuevos detalles recientemente.

El influencer había contado hace ocho años, durante su participación en el programa Vértigo, que utilizaba el nombre de “Linda Espinoza”, identidad que también reflejaba en sus redes sociales.

En aquella época, con una imagen asociada a una expresión de género femenina, explicó públicamente cómo se sentía respecto de su identidad.

“Me siento como yo soy hoy día. Yo soy hombre, me gustan las cosas femeninas, me encanta el maquillaje, los tacos, vestidos, todo lo femenino”, señaló entonces, recogió La Hora.

Con el paso de los años, Leo Méndez Jr. retomó su identidad masculina y dejó de utilizar el nombre Linda, marcando un cambio respecto de la etapa que vivió anteriormente.

Más antecedentes sobre esta decisión los entregó en el podcast que realiza junto a su padre, titulado “La weona tonta” (sic).

Explicó las razones de su cambio de decisión

En ese espacio, el influencer aseguró que el proceso estuvo relacionado con un momento complejo de su vida personal.

“Fue un período súper oscuro en mi vida”, afirmó.

Posteriormente, relató que una relación sentimental tuvo una fuerte influencia en cómo se percibía durante ese periodo.

“Yo estaba en una relación de la cual salí, pero al comienzo él me hizo saber, me hizo sentir, que a él le gustaba lo femenino”, explicó.

Según indicó, esa situación lo llevó a modificar aspectos de sí mismo para adaptarse a los gustos de su entonces pareja.

“Entonces, yo me hice para él”, añadió Leo Méndez Jr.

Finalmente, sostuvo que la relación terminó de manera negativa, pese a los cambios que realizó durante ese tiempo.