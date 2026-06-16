El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que la “lucha” de Israel aún no ha terminado, pese al acuerdo alcanzado entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio. Según sostuvo el mandatario, Israel mantendrá sus operaciones contra Hezbollah en el sur del Líbano y continuará resguardando las zonas de seguridad que considera estratégicas.