Diputados PC y PS evaluarán presentación de AC contra ministro Quiroz

Diputados del Partido Comunista (PC) y el Partido Socialista (PS) anunciaron este martes que evaluarán la presentación de una Acusación Constitucional contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Esto debido a los efectos que el ajuste fiscal podría tener en los sectores de Salud y Educación.

Según informó 24Horas, luego de sostener reuniones con organizaciones vinculadas a los sectores de Salud y Educación, los parlamentarios señalaron que recopilaron antecedentes que podrían calificar como posibles infracciones constitucionales.

“Estamos hablando de antecedentes que nos permiten señalar que eventualmente habría infracciones a la ley, vulneraciones a normas constitucionales. Toda esta información va a ser entregada a nuestras bancadas. Con el ánimo de poder revisar la posibilidad de hacer uso de una de nuestras herramientas constitucionales, como lo es la Acusación Constitucional”, sostuvo el diputado Juan Santana.

Diputado Cuello criticó los recortes presupuestarios

El diputado Luis Cuello (PC) criticó los recortes presupuestarios y acusó que las medidas responden a una decisión política del Ejecutivo.

“El 50% del gasto corriente ha sido afectado en estas carteras. El Estado, por una definición deliberada del Ministerio de Hacienda que está en el plan de ajuste fiscal, hoy día está dejando de ejecutar leyes. Pero sobre todo infringiendo garantías fundamentales como el derecho a la vida y a la integridad física“, afirmó.

Cuello aseguró que esta situación se reflejaría en problemas de abastecimiento en establecimientos de salud: “Por ejemplo, a través de la pérdida o quiebre de stock de insumos o alimentos en hospitales“.

Los legisladores también advirtieron que las restricciones presupuestarias estarían afectando el funcionamiento del sistema educativo.

Según señaló, las medidas impactan “el deber del Estado de proveer educación pública obligatoria a nivel inicial, primario y secundario (…) La Constitución no está siendo respetada por una definición política, no por un error de cálculo“.

Finalmente, Santana aseguró que los antecedentes recopilados hasta ahora justifican avanzar en una eventual acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

“Lo que a nosotros nos parece relevante, y que creemos que le parece relevante a los chilenos, es cuando se pone en riesgo la continuidad de servicios que para la población son fundamentales. En ese sentido, me he hecho la convicción de que existen méritos suficientes para acusar al ministro Quiroz“, concluyó, consignó el medio citado.