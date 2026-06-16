Neymar revela en pleno mundial que será padre por quinta vez: dio a conocer el sexo de su bebé con video familiar

Neymar sorprendió al anunciar que será padre por quinta vez junto a su pareja, Bruna Biancardi, en una noticia que rápidamente captó la atención de millones de seguidores mientras gran parte del interés deportivo está centrado en el Mundial 2026.

La pareja compartió la noticia mediante un emotivo video publicado en redes sociales, grabado durante una reunión familiar en Estados Unidos. El registro fue realizado poco antes de que el delantero brasileño se integrara a la concentración de su selección.

Las imágenes muestran a Neymar, Bruna Biancardi, Davi Lucca y la pequeña Mavie participando en una revelación de género familiar. Todos aparecían vestidos de blanco y reunidos en un parque para conocer el sexo del bebé.

La dinámica incluyó el uso de antifaces por parte de los adultos y de Davi Lucca, mientras Mavie utilizaba pintura para mancharlos sin que pudieran identificar el color. Tras una cuenta regresiva, el video pasó del blanco y negro al color y dejó al descubierto la sorpresa.

La pintura era rosada, confirmando que la pareja espera una niña. La reacción fue inmediata y estuvo marcada por abrazos, sonrisas y celebraciones junto a familiares y amigos presentes.

Neymar expresó su emoción con una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales. “¡Dios mío, me voy a volver loco!”, exclamó el delantero al enterarse de que tendrá otra hija.

La familia sigue creciendo

El futbolista también bromeó sobre la cantidad de mujeres en su familia. “Voy a empezar una banda y a partir de hoy serán las Spice Girls”, comentó inicialmente. Luego rectificó entre risas: “Va a ser K-Pop”.

Con la llegada de la nueva bebé, Neymar alcanzará la cifra de cinco hijos. Actualmente es padre de Davi Lucca, de 13 años, fruto de su relación con Carolina Dantas; de Helena, nacida de su vínculo con Amanda Kimberlly; y de Mavie y Mel, hijas de Bruna Biancardi.

El anuncio se produce en una etapa importante para la carrera del atacante, quien busca recuperar protagonismo deportivo luego de un período complejo marcado por distintas lesiones.

La noticia permitió mostrar una faceta más personal del jugador, que decidió compartir uno de los momentos más significativos de su vida familiar antes de concentrarse plenamente en sus desafíos futbolísticos.