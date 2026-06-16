Presidenta CPC por Sala Cuna: Se pasó de proyecto laboral a política de Estado

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, valoró las indicaciones ingresadas por el Gobierno al proyecto de Sala Cuna Universal, especialmente en materia de financiamiento. Los recursos saldrán del aporte empresarial al seguro de cesantía.



“Esta es la típica situación en que hay un diagnóstico consensuado, pero nos ha tomado veinte años ponernos de acuerdo”, dijo en entrevista con Radio Pauta.



“Es clave concretar una propuesta con temas que ya habían sido trabajados para darles más participación laboral a las mujeres compatibilizando aquello con que no aumentará el costo de contratar”, añadió.

“Es un proyecto que va más allá de la propuesta original”

Agregó que “es un proyecto que va más allá de la propuesta original, que era laboral. Lo que busca es aumentar la participación laboral de las mujeres madres, con gradualidad. Y al cuarto año se está involucrando no sólo a las mujeres madres, sino que incluso hay hijos de padres que trabajan y mujeres que están en la casa haciendo labores del hogar”.



De acuerdo a Jiménez, el proyecto “se escapa un poco de una política de Sala Cuna para la mujer trabajadora y pasa a ser, en realidad, una política de Estado al convertirse en una media universal al cuarto año”.



Explicó que “se ha innovado sumándole elementos que han estado en la discusión, en un marco de situación del trabajo que no es coyuntural, con más de tres años con altas tasas de desempleo, lo que afecta particularmente a las mujeres, sobre todo a las jóvenes”.



Añadió que “se llegó a una fórmula que permite romper con la barrera del famoso artículo 203, que inhibe la contratación de mujeres”.



Jiménez precisó que “se han hecho los cálculos necesarios y ahora los excedentes del seguro de cesantía se están redirigiendo al proyecto de Ley de Sala Cuna Universal, del que siempre fuimos favorables”.



Precisó además que “la sostenibilidad viene dada porque es necesario un aporte del Estado al ampliar el universo de beneficiarios, lo que hará sostenible en el tiempo al proyecto”.