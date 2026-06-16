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Qué hacer en Viña del Mar: descubre 5 tenedores libres para disfrutar sin límites en la Ciudad Jardín

Desde buffets internacionales y cocina peruana hasta completos sin límite, estos cinco tenedores libres destacan entre las mejores alternativas gastronómicas para disfrutar en Viña del Mar.

Eduardo Córdova
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Qué hacer en Viña del Mar: descubre 5 tenedores libres para disfrutar sin límites en la Ciudad Jardín

Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar y quieres disfrutar de una experiencia gastronómica con variedad, abundancia y sabores para todos los gustos, los tenedores libres se han convertido en una de las alternativas más atractivas de la Ciudad Jardín.

Desde buffets internacionales y cocina peruana hasta completos sin límite y estaciones de carnes preparadas al momento, estas opciones permiten probar distintas preparaciones en una sola visita. A continuación, te mostramos cinco tenedores libres que destacan entre los panoramas gastronómicos de Viña del Mar.

Qué hacer en Viña del Mar: buffets internacionales para disfrutar en familia

Lilai, Tenedor Libre

Dirección: Av. Valparaíso 275, Viña del Mar.

Ubicado en pleno centro de la Ciudad Jardín, Lilai se ha consolidado como uno de los tenedores libres más populares de la zona gracias a su amplia variedad de preparaciones y su propuesta para distintos gustos.

Su buffet reúne platos de inspiración oriental, sushi, preparaciones chilenas, alternativas italianas, ensaladas y una selección de postres. Además, funciona tanto en horario de almuerzo como de cena, convirtiéndose en una excelente opción para quienes buscan comer sin límites en Viña del Mar.

La Fuente Comedor

Dirección: 1 Poniente 123, local 111, Viña del Mar.

Para quienes buscan una experiencia distinta al tradicional buffet, La Fuente Comedor ofrece todos los domingos su modalidad “Todo lo que puedas comer en completos”.

La propuesta permite disfrutar libremente de completos, italianos y chacareros durante gran parte de la jornada, incluyendo además un bebestible dentro de la experiencia. Se trata de una alternativa ideal para compartir con amigos o en familia mientras se disfruta de uno de los clásicos más emblemáticos de la gastronomía chilena.

Qué hacer en Viña del Mar: sabores peruanos, mariscos y cocina internacional

Pisco Mar

Dirección: 5 Medio Poniente entre 1 y 2 Norte, Viña del Mar.

Los amantes de la gastronomía peruana pueden encontrar en Pisco Mar una propuesta que reúne algunos de los platos más representativos del país vecino.

Entre sus preparaciones destacan ceviches, mariscos, arroz chaufa, lomo saltado, carnes y distintas recetas criollas que han convertido al local en una alternativa muy valorada por quienes buscan sabores intensos y abundantes.

Además, el restaurante cuenta con modalidad pet friendly, permitiendo que los visitantes puedan asistir junto a sus mascotas.

Perla Del Mar

Dirección: Plaza Francisco Vergara 191, Viña del Mar.

Perla Del Mar figura entre los tenedores libres más conocidos de la Ciudad Jardín gracias a su amplia propuesta gastronómica y la gran cantidad de alternativas disponibles.

El buffet ofrece más de un centenar de preparaciones que incluyen comida china, sushi, mariscos, ostiones, camarones, ensaladas, pastas y postres. Una de sus principales características es que permite disfrutar de la experiencia durante varias horas, ideal para quienes desean recorrer distintas estaciones y probar una gran variedad de sabores en una sola visita.

Buffet Santerra

Dirección: Av. San Martín 199, Viña del Mar.

Ubicado al interior del Casino Enjoy Viña del Mar, Buffet Santerra destaca por su propuesta enfocada en carnes, pastas y preparaciones elaboradas al momento.

Entre sus principales atractivos se encuentran las estaciones de parrilla con distintos cortes de carne, además de pastas frescas acompañadas por diversas salsas. La experiencia se complementa con una amplia selección de postres y helados, convirtiéndose en una alternativa ideal para almuerzos y cenas frente al borde costero de la Ciudad Jardín.

Qué hacer en Viña del Mar: descubre dónde encontrar los mejores tenedores libres en la Ciudad Jardín
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Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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