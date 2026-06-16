Gobierno posterga traspaso de áreas protegidas de Conaf al SBAP tras detectar anomalías

El Gobierno decidió postergar hasta marzo de 2027 el traspaso de la administración de las áreas protegidas desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

Instruyó además la realización de un sumario administrativo y comunicó los antecedentes a la Contraloría.

Según consignó Radio Biobío, a través de un comunicado, el Ejecutivo informó que un análisis técnico concluyó que “no están dadas las condiciones adecuadas para concretar este proceso de manera seria y responsable”. Esto en los plazos heredados.

Director del SBA: “Procedimientos incompletos”

El director del SBAP, Tomás Saratscheff, dijo que durante la revisión del proceso se detectaron “procedimientos incompletos, brechas en los equipos regionales y deficiencias graves en materia de formulación presupuestaria y de diseño institucional”. Advirtió que esto comprometía seriamente la operación del sistema.

Detalló que “dada la gravedad de estos antecedentes, hemos instruido un sumario administrativo para investigar las eventuales responsabilidades. Lo que ya hemos informado a la Contraloría General de la República”.

Cambio de administración se concretará a partir de marzo 2027

Según el medio citado, se estableció que el cambio en la administración de las áreas protegidas se concretará a partir de marzo de 2027. Esto con el objetivo de garantizar condiciones de funcionamiento adecuadas. Y evitar eventuales impactos en la operación de los parques y reservas del país.

“Esta decisión busca asegurar condiciones reales de funcionamiento, proteger el trabajo de guardaparques y funcionarios. Y garantizar la continuidad del servicio”, explicó Saratscheff.

Agregó que la postergación permitirá desplegar operativos regionales, crear una dirección dedicada exclusivamente al proceso de traspaso y fortalecer el trabajo conjunto entre Conaf y el nuevo servicio.