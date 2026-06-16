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Jürgen Klopp sorprende en su cumpleaños luciendo camiseta de la selección chilena

A través de sus redes sociales, el destacado DT alemán compartió fotos y videos con la camiseta de La Roja, mientras jugaba paddle para celebrar sus 59 años.

Leonardo Medina
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Jürgen Klopp sorprende en su cumpleaños luciendo camiseta de la selección chilena

El destacado entrenador alemán, Jürgen Klopp, sorprendió este martes con un inesperado “guiño” a la selección chilena, en medio de la celebración de su cumpleaños. 

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Source Texto: La Nación/Foto: X
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