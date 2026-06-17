“Le pusieron así un cuchillo a mi mujer”: adultos mayores cuentan cómo fue el violento robo en su casa de Providencia

Un matrimonio de adultos mayores fue víctima de un violento robo en su vivienda de Providencia durante la tarde del martes. Los afectados fueron amenazados y amarrados por delincuentes armados que buscaban dinero y joyas.

El asalto ocurrió en calle Arturo Medina. Hasta el inmueble llegaron al menos cinco sujetos encapuchados, quienes ingresaron a la casa e intimidaron a un hombre de 91 años y a una mujer de 84.

Una de las víctimas relató a T13 que “entraron enmascarados al dormitorio y le pusieron ‘así’ un cuchillo a mi mujer en el cuello”.

La mujer también recordó los momentos de angustia vividos durante el robo. “Quédese tranquila y yo muerta de miedo y él me decía que yo no hiciera nada”, señaló. En medio de la desesperación, salió al balcón de la vivienda para alertar a los vecinos.

Los delincuentes mantuvieron amarrados a los adultos mayores mientras exigían especies de valor, según informó Kelly Contreras, comisaria de la Brigada Investigadora de Robos Oriente de la PDI.

La detective detalló que los asaltantes buscaban “joyas y dineros” al interior del inmueble. Sin embargo, al no encontrar objetos de alto valor, centraron su atención en las pertenencias que llevaban las víctimas.

Violencia para quitar las argollas

Los antisociales intentaron sustraer por la fuerza los anillos de matrimonio del matrimonio, provocándoles lesiones y una fuerte afectación emocional.

Sobre ese episodio, Contreras explicó que “no podrían sacarles con los nervios sus anillos de matrimonio, tuvieron que forzarlos y eso los afectó mucho, dada la violencia con la que actuaron”.

El hombre de 91 años lamentó las pérdidas sufridas durante el asalto. “Se llevaron bastante: la argolla de compromiso de los dos me la arrancaron del dedo”, afirmó.

La Brigada Investigadora de Robos Oriente y el Laboratorio de Criminalística de la PDI realizan diligencias en el sitio del suceso para identificar a los responsables y esclarecer la dinámica del delito.