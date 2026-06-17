Home Nacional "“le pusieron así un cuchillo a mi mujer”: adultos may..."

“Le pusieron así un cuchillo a mi mujer”: adultos mayores cuentan cómo fue el violento robo en su casa de Providencia

El asalto ocurrió en calle Arturo Medina. Hasta el inmueble llegaron al menos cinco sujetos encapuchados, quienes ingresaron a la casa e intimidaron a un hombre de 91 años y a una mujer de 84.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
“Le pusieron así un cuchillo a mi mujer”: adultos mayores cuentan cómo fue el violento robo en su casa de Providencia

Un matrimonio de adultos mayores fue víctima de un violento robo en su vivienda de Providencia durante la tarde del martes. Los afectados fueron amenazados y amarrados por delincuentes armados que buscaban dinero y joyas.

El asalto ocurrió en calle Arturo Medina. Hasta el inmueble llegaron al menos cinco sujetos encapuchados, quienes ingresaron a la casa e intimidaron a un hombre de 91 años y a una mujer de 84.

Una de las víctimas relató a T13 que “entraron enmascarados al dormitorio y le pusieron ‘así’ un cuchillo a mi mujer en el cuello”.

La mujer también recordó los momentos de angustia vividos durante el robo. “Quédese tranquila y yo muerta de miedo y él me decía que yo no hiciera nada”, señaló. En medio de la desesperación, salió al balcón de la vivienda para alertar a los vecinos.

Los delincuentes mantuvieron amarrados a los adultos mayores mientras exigían especies de valor, según informó Kelly Contreras, comisaria de la Brigada Investigadora de Robos Oriente de la PDI.

La detective detalló que los asaltantes buscaban “joyas y dineros” al interior del inmueble. Sin embargo, al no encontrar objetos de alto valor, centraron su atención en las pertenencias que llevaban las víctimas.

Violencia para quitar las argollas

Los antisociales intentaron sustraer por la fuerza los anillos de matrimonio del matrimonio, provocándoles lesiones y una fuerte afectación emocional.

Sobre ese episodio, Contreras explicó que “no podrían sacarles con los nervios sus anillos de matrimonio, tuvieron que forzarlos y eso los afectó mucho, dada la violencia con la que actuaron”.

El hombre de 91 años lamentó las pérdidas sufridas durante el asalto. “Se llevaron bastante: la argolla de compromiso de los dos me la arrancaron del dedo”, afirmó.

La Brigada Investigadora de Robos Oriente y el Laboratorio de Criminalística de la PDI realizan diligencias en el sitio del suceso para identificar a los responsables y esclarecer la dinámica del delito.

Source Texto: La Nación / Foto: 24 Horas
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Economía
Banco Central publicó IPoM de junio: proyectó que 2026...

Según informó Emol, el informe reduce el rango de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026, desde el 1,5%-2,5% estimado en marzo a un rango de 1%-1,75%. Prevé que la inflación llegará a diciembre de este año acumulando un alza de 4,2%, mayor al 4% proyectado en el IPoM anterior.

Leer mas
Nacional
Hija de mujer asesinada en Loncoche habría pagado a co...

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la hija de la víctima y su pololo habrían reunido dinero para contratar a un tercero con el objetivo de concretar el crimen. Ese tercer involucrado sería un compañero de liceo de ambos adolescentes, quien presuntamente habría participado en la ejecución del homicidio.

Leer mas
Nacional
Decretan nueva preemergencia ambiental en la Región Me...

Por recomendación de la Seremi del Medio Ambiente Metropolitana, la delegación decretó preemergencia para el resguardo de la salud de la población. Hasta la fecha se han registrado cuatro preemergencias y 15 alertas ambientales.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
13
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/