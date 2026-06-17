Hija de mujer asesinada en Loncoche habría pagado a compañero de liceo para que matara a su madre

Tres adolescentes fueron detenidos por el homicidio de Carmen Barrera Rantul, de 53 años, cuyo cuerpo fue hallado el pasado domingo al interior de su domicilio en Loncoche, Región de La Araucanía. La víctima presentaba heridas cortopunzantes.

Los imputados tienen 17 años. Según información de Radio Biobío, corresponden a la hija de la mujer asesinada, la pareja de la joven y un compañero de establecimiento educacional.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la hija de la víctima y su pololo habrían reunido dinero para contratar a un tercero con el objetivo de concretar el crimen.

Ese tercer involucrado sería un compañero de liceo de ambos adolescentes, quien presuntamente habría participado en la ejecución del homicidio.

Los tres menores de edad acudieron posteriormente a la Fiscalía Local de Loncoche, donde se entregaron voluntariamente y reconocieron su participación en los hechos.

Tras su comparecencia ante el Ministerio Público, los adolescentes quedaron detenidos mientras avanzan las diligencias investigativas.

Investigación del caso

La indagatoria quedó a cargo de la Policía de Investigaciones. Ellos trabajan en el esclarecimiento de la dinámica del crimen y en la recopilación de antecedentes.

Los detectives realizan diversas diligencias para establecer las circunstancias en que ocurrió el homicidio. Esto para determinar el grado de participación de cada uno de los imputados.

Finalmente, los tres adolescentes serán presentados durante la mañana de este miércoles ante el Juzgado de Garantía de Loncoche para la audiencia de control de la legalidad de la detención.