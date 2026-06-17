Banco Central publicó IPoM de junio: proyectó que 2026 tendrá un menor crecimiento y la inflación será más alta

El Banco Central publicó la mañana de este miércoles el Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio, y reveló que 2026 tendrá un menor crecimiento al estimado inicialmente, y la inflación será más alta.



Según informó Emol, el informe reduce el rango de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026, desde el 1,5%-2,5% estimado en marzo a un rango de 1%-1,75%.

De esta manera, el organismo sacó de sus proyecciones la posibilidad de crecer 2% este año.



El BC sostuvo que la revisión “se debe en gran medida a la sorpresa negativa que tuvo la actividad durante el primer trimestre”. Para 2027, en cambio, elevó la proyección a 2%-3% (desde 1,5%-2,5%), impulsado por un mejor desempeño de la inversión.

Inflación llegará a diciembre acumulando un alza de 4,2%

El Banco Central prevé que la inflación llegará a diciembre de este año acumulando un alza de 4,2%, mayor al 4% proyectado en el IPoM anterior. Y proyectó que “la variación anual del IPC retorne a valores cercanos a 3% en el segundo trimestre de 2027”.

Según consignó Emol, quizás el mayor cambio en las perspectivas del Banco Central viene por el lado de la inversión, medida como Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF). La proyección pasa desde 4% en marzo a 2,2% en este informe. “En ello incide la sorpresa negativa del primer trimestre y la evolución menos favorable de los datos conocidos en el margen”, señaló el documento.



El instituto emisor además advirtió que “el escenario macroeconómico ha continuado en los últimos meses sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual. En un contexto en el que el cierre del estrecho de Ormuz siguió afectando el precio del petróleo”.

Añadió que “el escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual”. Esto en un contexto en el que “el cierre del estrecho de Ormuz siguió afectando el precio del petróleo”, lo que llevó al barril a superar los US$110 durante algunos días de abril.



El ente rector advirtió que “el conflicto en Medio Oriente no se ha resuelto definitivamente y la oferta mundial de petróleo no se ha normalizado”. Por ello, agregó, “es necesario seguir observando el curso de los acontecimientos y evaluando su impacto en las perspectivas inflacionarias”.



