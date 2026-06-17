Muere a los 85 años Hans Marwitz, histórico relator deportivo del fútbol chileno

Luto en el mundo de las comunicaciones y deporte chileno. Este miércoles se dio a conocer el fallecimiento a los 85 años de Hans Marwitz, histórico relator deportivo.

Según lo informado por Radio Cooperativa, el narrador, arrastraba complicaciones de salud que se habían agravado en el último tiempo.

El “Gringo”, como era apodado, destacó por sus narraciones en radio y televisión. En ese sentido, tuvo emblemáticos pasos por Canal 13, Radio Biobío, Radio Nacional y Radio Cooperativa.

Comenzó su carrera en las comunicaciones a los 19 años en Radio Corporación. Posteriormente, resaltó en el programa “Más Deporte” de Radio Nacional de Chile.

En tanto, en televisión, Marwitz tuvo un extenso paso en Canal 13, donde relató Copas del Mundo y Copas América. En la exseñal católica compartió con figuras históricas como Julio Martínez, Alberto Fouillioux y Néstor Isella.