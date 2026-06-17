Auto choca contra casa y poste de alumbrado público en La Pintana

Un accidente de tránsito se registró la noche del martes en La Pintana, en la Región Metropolitana. El hecho involucró a dos vehículos y dejó un conductor lesionado.

Según Carabineros, las causas del choque aún están siendo investigadas. Uno de los automóviles circulaba a alta velocidad por el sector, recogió Emol.

El vehículo transitaba de sur a norte por la caletera de avenida Santa Rosa. En ese trayecto impactó a otro móvil.

El teniente Pablo Haro, oficial de ronda Santiago Sur, señaló que “tenemos un accidente de tránsito en el que se involucran dos participantes. Uno de ellos es el vehículo que se encuentra a mi espalda, el que circulaba a una alta velocidad (…) y transitaba de sur a norte por la caletera de avenida Santa Rosa”.

Tras la colisión, el conductor perdió el control del automóvil. Luego chocó contra un poste de alumbrado público y una vivienda.

Sobre la dinámica del hecho, el oficial explicó que “debido a esta alta velocidad, este móvil impacta a otro perdiendo el control, y luego de eso impacta el poste de alumbrado público, así como también al domicilio que se encuentra en el lugar, ocasionando daños de consideración al alumbrado público, así como también al domicilio”.

Conductor lesionado

El conductor del vehículo siniestrado resultó herido y fue trasladado a un recinto asistencial cercano para recibir atención médica.

Respecto de su estado, Haro indicó que “tenemos una persona lesionada que sería el conductor del mismo móvil, el que, según información de los mismos vecinos, fue trasladado hasta un centro asistencial que se encuentra cerca de acá”.

El accidente provocó daños importantes en la infraestructura del sector. El poste de alumbrado público y la vivienda afectada sufrieron deterioros de consideración.

Finalmente, Carabineros informó que el automóvil no mantenía encargo por robo. Además, precisó que sería propiedad del padre del conductor.