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Juegan Inglaterra, Portugal y Colombia: Programación y dónde ver los partidos de este miércoles del Mundial

En esta jornada verán acción los Grupos K y L, con cuatro partidos que darán cierre a la primera fecha de la fase de grupos de la cita planetaria.

Leonardo Medina
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Juegan Inglaterra, Portugal y Colombia: Programación y dónde ver los partidos de este miércoles del Mundial

Una jornada atractiva se vivirá este miércoles en el Mundial 2026, con el debut de tres poderosas selecciones, como son Portugal, Inglaterra y Colombia. 

En total serán cuatro partidos, válidos por los Grupos K y L. Además, con estos encuentros se dará cierre a la primera fecha de la fase de grupos de la cita planetaria.

El primero en salir a la cancha será la Portugal de Cristiano Ronaldo por el Grupo K. Los lusos se medirán con RD del Congo en Houston, a las 13:00 horas.

Luego, será el turno de Inglaterra en el Grupo L. Los dirigidos por Thomas Tuchel jugarán con Croacia en Dallas (16:00 horas). 

Por esta misma zona, también verán acción Ghana y Panamá, equipo que cuenta con Cecilio Waterman y César Yanis. El duelo se disputará en Toronto a las 19:00 horas. 

Finalmente, Colombia, último sudamericano en debutar, se enfrentará desde las 22:00 horas a Uzbekistán en el Estadio Azteca.

Programación y dónde ver los partidos:

  • Portugal vs. RD del Congo, 13:00 horas, fecha 1 Grupo K. NRG Stadium, Houston | Transmisión: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+
  • Inglaterra vs. Croacia, 16:00 horas, fecha 1 Grupo L. AT&T Stadium, Dallas | Transmisión: Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+
  • Ghana vs. Panamá, 19:00 horas, fecha 1 Grupo L. BMO Field, Toronto | Transmisión: DSports, DGO y Paramount+
  • Uzbekistán vs. Colombia, 22:00 horas, fecha 1 Grupo K. Estadio Azteca, Ciudad de México | Transmisión: Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+
Source Texto: La Nación/Foto: X
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