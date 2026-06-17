Confederación Unión Portuaria cancela paro de este jueves tras alcanzar acuerdo con el Gobierno

Los trabajadores de la Confederación Unión Portuaria de Chile, en total unos 6.500 distribuidos en distintos puertos del país, cancelaron la paralización anunciada para este jueves 18. Esto luego de que dirigentes alcanzaran un acuerdo con representantes del Gobierno.



Según informó Portal Portuario, este martes representantes sindicales sostuvieron conversaciones con el Ministerio del Interior, que encabeza Claudio Alvarado. Las tratativas fueron lideradas por el subsecretario Máximo Pavez.



En principio, circuló en el ámbito portuario la información de que algunos puertos no se plegarían a la jornada de movilización, así como que el Ejecutivo había cedido en materia de pensiones de gracia. Sin embargo, fuentes de los trabajadores confirmaron a Portal Portuario que el acuerdo se articuló debido a que el Gobierno acogió todas las exigencias de los estibadores.



En la jornada del día 12 de junio, los trabajadores habían anunciado que la paralización podría ser reevaluada y eventualmente depuesta. Esto si, previo a su inicio o durante su desarrollo, el Gobierno entregaba una respuesta formal. Esta debía contemplar, al menos, fechas concretas y verificables para la resolución de los casos pendientes de pensiones de gracia.

Un cronograma claro

Además, pidieron un cronograma claro respecto de los casos de viudas beneficiarias. La firma y despacho efectivo de los decretos pendientes, junto con la acreditación de su tramitación administrativa correspondiente.

Una hoja de ruta formal con fechas definidas para el inicio y desarrollo de la negociación del nuevo acuerdo con el sector portuario. Y compromisos escritos y respaldados institucionalmente que permitan verificar el cumplimiento de los acuerdos adoptados.



Pese a este acuerdo, desde el sindicalismo portuario afirman que aún hay temas pendientes en materia de legislación, previsión y salud.



La Confederación Unión Portuaria tiene presencia en los puertos de Iquique, Antofagasta, Tocopilla, Huasco, Caldera, Ventanas, Valparaíso, San Antonio, Penco, Lirquén, San Vicente, Coronel y Punta Arenas.