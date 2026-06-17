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PDI recupera 9 vehículos y hay tres detenidos tras robo a automotora de San Joaquín

El comisario Andrés Alvarado explicó que “conforme al trabajo especializado en la Brigada de Robos Metropolitana Sur, en conjunto con otros departamentos, como el Laboratorio de Criminalística Central y la Brigada de Reacción Táctica, se han logrado desarrollar diversas pesquisas que culminaron, hasta el momento, con la recuperación de 9 vehículos, de un total de 18 que fueron sustraídos durante la madrugada”.

Eduardo Córdova
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PDI recupera 9 vehículos y hay tres detenidos tras robo a automotora de San Joaquín

La Policía de Investigaciones recuperó nueve de los 18 vehículos robados desde una automotora en San Joaquín, en la Región Metropolitana. Además, hasta ahora se ha detenido a tres personas por este caso.

Los aprehendidos son todos mayores de edad y registran antecedentes policiales, según informó la institución durante la tarde de este martes.

El comisario Andrés Alvarado explicó que “conforme al trabajo especializado en la Brigada de Robos Metropolitana Sur, en conjunto con otros departamentos, como el Laboratorio de Criminalística Central y la Brigada de Reacción Táctica, se han logrado desarrollar diversas pesquisas que culminaron, hasta el momento, con la recuperación de 9 vehículos, de un total de 18 que fueron sustraídos durante la madrugada”, recogió Emol.

La recuperación de los automóviles fue posible gracias a diversas diligencias investigativas realizadas por distintas unidades especializadas de la PDI.

Respecto de los detenidos, el funcionario señaló que “fue posible establecer la detención de tres individuos por el delito de receptación”.

No obstante, las diligencias continúan para determinar una eventual participación de los imputados en el robo que afectó a la automotora.

Investigación sigue en desarrollo

Sobre este punto, Alvarado indicó que “se están desarrollando nuevas diligencias con la finalidad de vincular a estos individuos con el delito base correspondiente al delito de robo en lugar no habitado, que afectó a esta automotora”.

El avalúo de los vehículos sustraídos alcanza aproximadamente los $850 millones, de acuerdo con la información entregada por la víctima.

En relación con las especies recuperadas, el comisario precisó que “corresponde a un total de $850.000.000 aproximadamente”, pero ya “se ha logrado la recuperación de nueve vehículos, dos de ellos de alta gama”.

La PDI mantiene las diligencias para ubicar los automóviles restantes y establecer la participación de otros posibles involucrados en el hecho.

Source Texto: La Nación / Foto: PDI
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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