Cupón de Gas Licuado se puede usar desde este miércoles: ¿Cómo se cobra y quienes ya pueden activarlo?

A partir de este miércoles 17 de junio un primer grupo de beneficiarios podrá empezar a usar el Cupón de Gas Licuado. Dicha ayuda es entregada por el Gobierno, con el fin de apoyar a las personas ante el alza del precio del gas.

El aporte asciende a un total de $27.000 pesos, monto que deberá ser destinado de forma exclusiva para la compra de gas licuado.

¿Quiénes lo reciben?

Las personas que pueden acceder al cupón desde este miércoles son aquellas que se inscribieron entre el pasado 18 y el 29 de mayo.

El resto de beneficiarios podrá recibir el cupón en las siguientes fechas:

Si activaste tu cupón entre el 30 de mayo al 12 de junio, podrás utilizarlo desde el 2 de julio.

Si activaste tu cupón entre el 13 de junio al 30 de junio, podrás utilizarlo desde el 21 de julio.

En cualquier caso, el aporte se podrá utilizar hasta el 30 de septiembre de 2026. El saldo no ocupado vencerá en esa fecha y no podrá usarse después.

¿Cómo usarlo?

La plataforma oficial del beneficio detalla que, para usar el cupón, hay que tener la cuenta BancoEstado activa. Si no la tienes, la puedes solicitar gratuitamente en sucursales o en el sitio web de BancoEstado.

Luego, se podrá acceder al cupón descargando la app Rutpay y/o BancoEstado en tu celular. De igual forma, también puedes acceder presencialmente en tu CajaVecina.

En tanto, podrás comprar de forma presencial o solicitar despacho a domicilio en los distribuidores de gas adheridos.

Asimismo, se debe presentar el cupón al momento de la compra o entrega a domicilio. Cabe destacar que el cupón puede utilizarse en una o más compras, complementando con tu propio dinero.

Del mismo modo, es intransferible y no canjeable en dinero.