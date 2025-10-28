Home Nacional "decretan prisión preventiva para los tres adultos imputados por e..."

Decretan prisión preventiva para los tres adultos imputados por el crimen de Krishna Aguilera

La Fiscalía Metropolitana Occidente informó de la internación provisoria a la adolescente señalada como aparente pareja de Juan Beltrán, uno de los acusados. Además informó que los cuatro implicados fueron formalizados por el delito de secuestro con homicidio, y que uno de ellos enfrenta cargos adicionales por inhumación ilegal.

Eduardo Córdova
El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó este martes la prisión preventiva para los tres adultos imputados por el crimen de Krishna Aguilera, además de enviar a internación provisoria a la adolescente señalada como aparente pareja de Juan Beltrán, uno de los acusados.

La Fiscalía Metropolitana Occidente informó que los cuatro implicados fueron formalizados por el delito de secuestro con homicidio, y que uno de ellos enfrenta cargos adicionales por inhumación ilegal, recogió Radio Cooperativa.

Amplias medidas de seguridad en la formalización por el crimen de Krishna Aguilera

El cuerpo de la joven de 19 años fue encontrado el lunes durante los intensos operativos de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Médico Legal (SML) en el sector de Catemito, en el límite entre San Bernardo y Calera de Tango, tras 22 días de búsqueda desde su desaparición.

El tribunal ha acogido todas y cada una de las argumentaciones que le hemos exhibido en esta audiencia. Ha tenido por acreditado el hecho de haberse cometido aquí un secuestro y posterior homicidio de la víctima, (y también) la participación de cada uno de los imputados en los términos que nosotros le referimos. Además, ha instalado temas que también nosotros hicimos alusión y que nos interesan“, señaló el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén.

Se trata de un crimen en un contexto de crimen organizado con ocasión de tráfico de drogas. Además, con violencia de género por la forma de comisión (del delito) y por tratarse de una víctima mujer de 19 años que fue brutalmente asesinada, producto, entre otras cosas, de su condición“, añadió el persecutor.

La reformalización del principal sospechoso, Juan “el Guatón” Beltrán, fue agendada para el 13 de noviembre, ocasión en la que se le imputará formalmente el delito de secuestro con homicidio.

