Defensora de la Niñez tildó de “tragedia nacional” deserción de 50 mil alumnos

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, calificó de graves las cifras entregadas hace algunos días por el Ministerio de Educación respecto a la deserción escolar.



De acuerdo a lo informado, 50 mil estudiantes dejaron la educación entre 2021 y 2022, además de que el 39% de la matrícula actual presenta inasistencia grave, es decir, han ido a menos del 85% de las clases.



En conversación con Radio Universo, la abogada aseguró que “nosotros lo venimos diciendo desde que empezó la pandemia, yo me acuerdo de haber pedido específicamente al ministro (Raúl) Figueroa y al ministro (Gonzalo) Blumel una instancia específica, se acuerdan que se creó esta mesa de Covid”.



Añadió que “yo pedí una instancia específica para abordar el tema educacional, con todos los actores, Unicef, nosotros, Unesco, centros de alumnos, centros de padres, o sea todo lo que involucrara en definitiva una lógica de comunidad educativa viendo este punto”.



Acorde a lo explicado por Muñoz, en ese entonces 131 mil niños, niñas y adolescentes ya habían desertado del sistema escolar. “Esto de verdad es una tragedia país, o sea, cuando tienes niños, imagínate que entraron al colegio y no pudieron ver a sus compañeros, o sea los niñitos de kínder, primero básico, segundo básico, que pasaron estos dos años no aprendieron nada”.



“Los niveles de aprendizaje son brutales, pero no solo de la lecto-escritura y las matemáticas para ponerlo en términos academicistas, sino que todo lo que involucra el vínculo en la generación de identidad propia pero colectiva, la socialización, todo este tema es particularmente crítico y sin duda el aprendizaje también”, sostuvo.



Agregó que “sinceramente, el Presidente Boric tiene que tomar una definición que involucra poner este tema como país, un tema país, que así como se están juntando a propósito del tema de seguridad, que es un tema también muy crítico, esto obviamente tiene consecuencias que van muy relacionadas con cómo deviene una sociedad”.



“Cuando tú no eres capaz de asegurarle a los niños el derecho a la educación y todo lo que ello conlleva considerando la educación como derecho humano y como habilitador de otros derechos, esto debiera ser un tema súper, hiper, priorizado, y la verdad es que no está siendo así”, expuso.



La abogada también se refirió a la violencia y al bullying, y afirmó que “entre pares ha aumentado, así que hay un tema. Yo el llamado que hago desde la Defensoría de la Niñez es ese, me sumo a lo que planteaba el ex ministro Briones. A mí me parece que acá debiera haber una definición del Presidente Boric de generar una instancia muy amplia que incluya a las comunidades escolares en su integridad, eso involucra a los niños, niñas y adolescentes como protagonistas, como también a los papás, a los sostenedores, a los profesores y profesoras, que han cumplido un rol muy importante”.



“Yo creo que no está siendo lo suficientemente intersectorial para efectos de poder propender a los cambios que involucran, algo mucho más allá de lo que pasa en el aula, y que tiene que ver con los entornos de desarrollo propio en ese espacio, pero también en el entorno familiar y social”, dijo sobre el trabajo hasta ahora del Mineduc.



“Para eso se necesita abordar esto desde una integralidad donde por supuesto el tema de salud mental tiene un ítem muy relevante donde también el tema social debe ser analizado desde la perspectiva de lo que implica”, finalizó.