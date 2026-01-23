“Deja de poner el pie encima a los demás”: Cony Capelli respondió con todo a Naya Fácil por ayuda a damnificados

Un escándalo se desató luego de que Naya Fácil cuestionara a Cony Capelli por no colaborar con las personas damnificadas por los incendios en las regiones del Biobío y Ñuble y, en cambio, priorizar su desarrollo profesional.

Según el mensaje difundido el jueves, la influencer criticó a figuras públicas que no han aportado ayuda, aludiendo de manera “indirecta” a la concursante de Fiebre de Baile, quien se encuentra preparando su participación en la Gala de Viña del Mar 2026.

En esa línea, apuntó a quienes buscan protagonismo en la alfombra roja, haciendo referencia a “los que están buscando fotógrafos personales” para el evento, tal como habría señalado Capelli, de acuerdo a Página 7.

“¿Cuánto cobra un fotógrafo por hacer ese tipo de fotos? ¿De 300 a 500 lucas? ¿Saben qué alcanza con ese dinero? Alcanzan alrededor de 100 calzones, ropa interior ¡y sirven! Hay 100 mujeres allá”, cuestionó la joven, quien ha colaborado activamente con los afectados por los incendios.

Ante estas declaraciones, Cony Capelli respondió a través de una publicación en Noticias y Espectáculos, donde lanzó duras críticas contra Naya Fácil.

“Tú con esto trabajas, lo que pasa es que la gente no es lo suficientemente clever para entender que de esto tú sí sacas un provecho como, por ejemplo, todas las visualizaciones que obtienes con absolutamente todo lo que haces”, comenzó el mensaje publicado en Instagram.

“Este es tu trabajo y yo lo respeto. Ahora respeta el mío y deja de ponerle el pie encima a los demás cada vez que se te ocurre ser caritativa”.

En ese mismo tenor, Constanza profundizó sus cuestionamientos, señalando: “Si fuese por eso, vende tus cosas de lujo para ayudar a los demás y trata de no comprarte absolutamente nada, porque todos los días sufre gente, todos los días se necesita ayuda, no solamente cuando toda la prensa está mirando”.

En los comentarios, un usuario respaldó a la bailarina de CHV. “¿Qué es humilde para ti? Está haciendo una rifa de su auto y gana millones, y Cony trabaja y se gana su plata con trabajo y no haciendo lo que ella hace. Yo respeto lo que hizo, pero siempre habrá un pero, es que lo hace para lucrar ya se va a ganar millones en ir a un programa”, comentó un internauta.

Frente a ese apoyo, Capelli volvió a profundizar su postura, afirmando: “Lo peor es que a mí me interesa bien poco sus motivaciones, pero estar poniéndole el pie al resto para ella resaltar más, me parece ya un abuso de su tribuna… haz las cosas por ti y por la gente, deja de polemizar en tonteras porque se te cae el discurso y tu ayuda se mancha”.

Respecto al espacio televisivo al que aludió Cony Capelli, se confirmó que Naya Fácil asistirá a Primer Plano. No obstante, la creadora de contenido ya adelantó que donará la totalidad de lo que reciba a los damnificados por los incendios.

“Acepté ir a un programa de televisión pagado para tener más presupuesto y seguir brindando ayuda al sur”, detalló en una historia de Instagram, adelantando además que para este sábado tiene preparada una sorpresa para los afectados por el siniestro.