Detective resultó herido de bala luego de frustrar atraco en Recoleta

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) resultó herido a bala en uno de sus brazos tras persecución, luego de frustrar un asalto en un restaurante en la comuna de Recoleta.



La PDI explicó que se produjo luego de perseguir a delincuentes que habían robado un bolso a una clienta en un restorán. Por lo rápido de lo sucedido, la institución no descartó que el funcionario haya sido baleado por otro policía.



El subprefecto Carlos Guerra señaló que “no podemos descartar que el disparo haya sido a través de la dinámica que ocurrió en el marco de la detención de este delincuente y no podemos descartar que ese disparo haya sido efectuado por su compañero el cual le prestaba apoyo en ese momento”.



Los policías habían iniciado una persecución en vehículo tras concretarse el robo, la que terminó debido a que el auto donde iban los asaltantes chocó con una barrera de contención. No obstante, en ese momento se produjo un intercambio de disparos que terminó con el PDI herido y luego trasladado hasta la Mutual de Seguridad.



Respecto al individuo detenido, el subprefecto dijo que “presenta heridas producto del uso racional de la fuerza que hizo la PDI al momento de la detención”.