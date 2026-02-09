Detienen a 20 integrantes de la banda criminal “Los Pulpos”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, en compañía de otras autoridades, informó sobre la detención de 20 integrantes de la banda criminal transnacional de origen peruano, “Los Pulpos”, por los delitos de extorsión en carácter reiterado, asociación criminal, lavado de activos, incendio, disparos injustificados y homicidio calificado.

Según consignó 24Horas, tres de los detenidos se mantenían prófugos de la justicia en la ciudad de Barranca, Perú. En este caso, se logró su aprehensión gracias al trabajo desarrollado por la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) y el Grupo Especial contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú (PNP), por los delitos de asociación criminal y extorsión.

Cordero destacó tres aspectos primordiales: “El primero tiene que ver con que el resultado de esta investigación y el tiempo que lleva ejecutándose, lo cual es fruto de un trabajo integrado de los miembros del Sistema de Seguridad Pública”.

“No solo la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público, sino que también creo que es justo reconocer el rol de Gendarmería que ha tenido en esta investigación para efecto de proveer medios de prueba y llevar a cabo finalmente las detenciones”, agregó.

En segundo lugar, el ministro resaltó que “el resultado de esta investigación también es fruto del trabajo de la cooperación internacional y especialmente la cooperación policial que existe en el caso de la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile con la Policía Nacional del Perú”.

Lo tercero es que “esta organización criminal de carácter transnacional ejecutaba una serie de delitos que son los que provocan mayor temor en la población, porque supone el uso de violencia, el uso de violencia incremental que puede llegar hasta el homicidio y que proviene precisamente de la extorsión”.

En esta línea, manifestó que “este último aspecto es relevante porque además de los delitos violentos, como hemos señalado en otras ocasiones, uno de los objetivos de la Política de Seguridad Pública tiene que ver con reducir el temor“.

“Con esta investigación termina prácticamente desbaratada”

La autoridad insistió que esta política busca que “organizaciones criminales como esta, en el caso de esta célula que operaba en la zona centro norte de la Región Metropolitana, con esta investigación termina prácticamente desbaratada”.

“Y, por cierto, eso no solo contribuye a la tranquilidad de esas comunidades, sino que también es una demostración de la eficacia de nuestras instituciones”, valoró.

Por su parte, el fiscal Alberto Ríos, de la Fiscalía de Análisis Criminal Centro Norte, indicó que “se logró la detención en Perú de tres integrantes de diversas facciones de la organización criminal que operaban aquí en Chile”.

“Estas facciones operaban de la misma forma que lo hacen ‘Los Pulpos’ mediante un control territorial, principalmente en las comunas de Independencia y Recoleta, extorsionando a víctimas de origen peruano“, explicó el persecutor.

“A propósito de estas extorsiones, estos sujetos conseguían disposiciones patrimoniales de sus víctimas de manera periódica y reiterada, y a las víctimas que no querían pagar, se ejercía violencia en contra de ellas, ya sea amenazas o los delitos ya comentados como disparos injustificados e incendio”, enfatizó.

“Los delitos que aquí se investigan son la extorsión en carácter reiterado, la asociación criminal, incendio, disparos injustificados, y en un caso el delito de homicidio calificado, todos en carácter de consumados”, develó.

Finalmente, Ricardo Gatica, director general (s) de la Policía de Investigaciones (PDI), remarcó que luego de esta operación se logró “detener a sus líderes, a sus brazos operativos y a los testaferros, ya que se estableció dentro de la investigación que el funcionamiento se basaba en el delito de extorsión, la realización de prácticas extorsivas como principal nicho lucrativo, aparte también del tráfico de drogas”.