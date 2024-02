Dipres afirma que compra de vehículos para Poder Judicial no está en el Presupuesto

La Dirección de Presupuestos (Dipres) se refirió a la polémica por la renovación de los vehículos que utilizan los ministros de la Corte Suprema.



Según ha trascendido, el automóvil elegido para renovar la flota fue el modelo ES300h de la marca Lexus, cuyo precio de lista sería de alrededor de $56.990.000.



Al respecto, la Dipres sostuvo que la Ley de Presupuestos 2024 “no incluye recursos asignados para la adquisición ni renovación de vehículos para el Poder Judicial”.



“Si bien se solicitaron recursos para aquello, estos no fueron incluidos en la propuesta enviada al Congreso por parte del Ejecutivo. Asimismo, el Ministerio de Hacienda no ha realizado ninguna modificación presupuestaria al respecto”, acotó.



En esta línea, indicaron que “sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que en el sector público la compra de vehículos está sujeta a montos máximos, los cuales quedan establecidos en el instructivo dictado por Dipres y el Ministerio de Hacienda para la ejecución de la Ley de Presupuestos 2024”.



“El Poder Judicial es autónomo en la ejecución de su presupuesto, por lo tanto, no requiere la autorización en los casos en que tenga recursos asignados según la Ley de Presupuestos vigente”, precisaron en el comunicado.