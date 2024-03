Diputado Undurraga: Ausencia de Israel de la Fidae “pone en riesgo la seguridad nacional”

El diputado Francisco Undurraga (Evópoli), presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara, se refirió a la ausencia de Israel en la Fidae y señaló que “la decisión del Gobierno de Chile, liderado por el Presidente Boric, pone en riesgo la seguridad nacional”.



“El no permitir la presencia de Israel en la Fidae hace que el proveedor más importante que tenemos en materia de defensa, no solamente en armamento, sino que en tecnología y en elementos satelitales sea aminorada, por la cual hago un llamado al Presidente de la República a reconsiderar esta situación que nos parece francamente insólita”, remarcó.



Agregó que “la seguridad del país está por sobre las ideologías y los pensamientos que legítimamente todos nosotros podamos tener. La seguridad se antepone y es una decisión de Estado”.



“Lo que el Presidente Boric ha hecho no es solamente una ofensa a un país que nos provee elementos de defensa, sino que adicionalmente hace y profundiza lo feble que nos hemos visto en este periodo en materia de defensa tanto interna como externa”, subrayó el legislador.



“Si se basara en los miles de fallecidos en Gaza, que por cierto son condenables y que aquí nadie está justificando, tampoco se justifican los fallecidos que hubo en Israel con el ataque artero ocurrido en octubre pasado”, precisó.



Undurraga agregó que “lo que nosotros estamos previniendo y advirtiéndole a la ciudadanía – insistió – es que el Gobierno, liderado por el Presidente Boric, nos está dejando en una mala posición de defensa, nuestro proveedor es Israel no solamente en el presente, sino también el pasado”.



“Las diferencias políticas que el Gobierno de Chile tenga con el gobierno de Israel son una cosa, pero ante la seguridad tanto interna como externa no se pueden anteponer y dar gustillos personales en esta materia”, puntualizó.