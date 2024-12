Diputados UDI advierten que intervención de Miguel Crispi en comisión confirmaría un “pacto de silencio” en La Moneda

Los diputados de la Bancada UDI, Juan Antonio Coloma y Sergio Bobadilla, advirtieron que la polémica intervención del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, ante la comisión investigadora sobre el Caso Monsalve, confirmaría la existencia de un “pacto de silencio” con el Presidente Gabriel Boric para no divulgar las decisiones que adoptaron una vez que se enteraron de la grave denuncia por abuso sexual y violación contra el exsubsecretario.

Los parlamentarios calificaron la actitud del asesor como “inaceptable”, “evasiva” e, incluso, “obstruccionista”, luego que en más de doce oportunidades se negara a responder las preguntas que hicieron los distintos integrantes de la comisión, argumentando que las conversaciones que mantenía con el Mandatario eran “privadas” y que, por tanto, no las podía divulgar.

Por lo mismo, y sumado que a mediados de noviembre se diera a conocer que tanto Crispi como el jefe de gabinete del Presidente, Carlos Durán, se enteraron de la denuncia contra Monsalve el mismo martes 15 de octubre, es decir, dos días antes de que presentara su renuncia, los diputados Coloma y Bobadilla reiteraron la existencia de un “pacto de silencio” al interior de La Moneda, advirtiendo incluso la presencia de una estrategia comunicacional diseñada para no entregar mayor información.

“La actitud absolutamente evasiva, obstruccionistas y poco transparente que adoptó Miguel Crispi durante la comisión investigadora nos viene a confirmar que dentro de La Moneda, pero sobre todo al interior de la Presidencia, existiría un pacto de silencio para no divulgar la información más sensible que podría comprometerlos. El Gobierno salió a reaccionar en cadena cuando acusamos lo mismo hace una semana, pero el tiempo nos dio la razón y hoy ha quedado bastante en evidencia la estrategia de las autoridades para no transparentar más detalles del caso”, cuestionaron.

En ese sentido, los parlamentarios hicieron referencia a la entrevista que concedió el fin de semana la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, quien también aludió a que las conversaciones con el Mandatario eran “privadas” para no responder distintas preguntas.

Producto de lo anterior, Coloma y Bobadilla emplazaron directamente al Presidente Boric a “romper” el “pacto de silencio” que mantendría con su equipo de asesores y a “terminar con el secretismo”, asegurando que dada la gravedad de la denuncia “no pueden seguir escondiendo la información”.

“El actual Mandatario tiene el deber y la obligación moral de transparentar todo lo que rodea a este caso y no seguir con esta actitud absolutamente obstruccionista. Son los propios chilenos quienes han exigido que se transparente toda la información, que se reconozca quién propuso que Monsalve viajara a la Región del Biobío y quiénes estuvieron de acuerdo en que siguiera en su cargo por casi 48 horas. De no hacerlo, tal como ocurrió durante la comisión investigadora, seguirán aumentando las sospechas de que aquí existe un pacto de silencio entre el Presidente y sus asesores”, advirtieron.