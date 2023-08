Diputados UDI calificaron de “irrespetuosas” declaraciones de Boric que trató de “cobarde” a exmilitar que se quitó la vida

Los diputados de la Bancada UDI, Jorge Alessandri y Cristóbal Martínez, reaccionaron a las últimas declaraciones entregadas por el Presidente Gabriel Boric, quien a raíz del fallecimiento del presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, manifestó que “murió como un hombre digno, (a diferencia de) otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia”, aludiendo al militar en retiro, Hernán Chacón Soto, quien decidió quitarse la vida luego que la Corte Suprema ratificara una condena de 25 años en su contra por el homicidio de Víctor Jara.

Al respecto, y junto con calificar como “insólitas” e “irrespetuosas” las declaraciones, los parlamentarios gremialistas aseguraron que el actual Mandatario “ha llevado a lo más bajo la estatura presidencial”, insistiendo en que “sus palabras no son dignas para el cargo que ostenta”.

“Es cierto que el Presidente Boric no sorprende todos los días, con distintas cosas y declaraciones, pero jamás pensamos que perdería de tal forma la estatura presidencial y la llevaría a un nivel tan bajo, casi indecente. Un Mandatario, en ningún caso, puede burlarse de una persona de 86 años que ha decidido quitarse la vida, efectivamente antes de ingresar a la cárcel para cumplir una condena. Quienes toman esa difícil decisión no merecen que los descalifiquen de esa forma, ni siquiera de manera pública y menos aún que lo haga la máxima autoridad del país”, cuestionaron los diputados.

En esa línea, Alessandri y Martínez incluso recordaron la valoración que el propio Presidente Boric ha hecho de la salud mental, señalando que “se supone que está preocupado por enfrentar este grave problema que afecta a miles de chilenos, promoviendo distintas políticas públicas y recursos, pero con estas declaraciones se le cae su discurso, demostrando su nulo interés por este tema”.

“Quienes toman la decisión de quitarse la vida no merecen ser juzgados por ese acto, sino que por el contrario, necesitan de la mayor atención para que justamente no tomen ese camino. Sin embargo, el Presidente Boric no sólo ha hecho un juicio de valor respecto de esta situación, sino que incluso ha descalificado públicamente a esta persona, burlándose de su familia y de todos los que hoy sufren por su muerte. Y es absolutamente lamentable, porque nunca pensábamos que un mandatario de nuestro país podía caer tan bajo”, reiteraron los parlamentarios de la UDI, quienes por lo mismo conminaron a la máxima autoridad a ofrecer disculpas a los familiares de la persona.

“Lo mínimo que debiese hacer el Presidente es arrepentirse de sus declaraciones, retractarse y disculparse con los familiares de la persona que hoy ha ofendido públicamente. Porque una cosa es tener una posición legítima sobre los hechos por los que fue juzgado, y de los cuales ya existe una sentencia de la Corte Suprema, pero otra cosa muy distinta es opinar sobre la decisión que tomó, y eso fue lo que hizo quien se supone que está tan preocupado por la salud mental”, reiteraron.