Boric: Teillier murió “como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido”

El Presidente Gabriel Boric realizó una “reflexión” tras asistir al velorio del líder histórico del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien falleció este martes a los 79 años.



El Mandatario encabezó una guardia de honor junto al féretro con los ministros Camila Vallejo, Jeannette Jara, y Nicolás Grau en la sede del Parlamento de Santiago.



Boric manifestó que Teillier murió “como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido” y agregó que “hoy, cuando estamos próximos a conmemorar 50 años, hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia. Me parece que ahí hay diferencias que son humanas, incalculables”



Asimismo, expresó que “independiente de las diferencias políticas, que son todas siempre legítimas. Con Guillermo tuvimos diferencias, tuvimos diferencias públicas y notorias y él siempre buscó un camino para buscar encontrarse de nuevo y yo creo que esa experiencia, creo que es algo que a mí me inspira”.



En cuanto al legado de Teillier, el Jefe de Estado expresó que deja “una vida entera dedicada a la construcción de un Chile más justo, una visión de unidad de las fuerzas de cambio, una generosidad incalculable a la hora de abrirnos camino a las nuevas generaciones tanto dentro de su partido como más allá de él”.



Así como “una visión de Estado al tratar los temas de Estado y un cariño infinito hacia quienes más lo necesitan, los más postergados, el pueblo de nuestro país, que se expresó incluso en los momentos más duros, en las condiciones más duras, dos años de detención, tortura, muchos más de persecución y aun así un luchador incansable por recuperar la democracia y una vez conseguida por consolidarla”, enfatizó Boric.