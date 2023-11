Diputados UDI: Tohá fue “imprudente e irresponsable” al revelar pago de rescate en secuestro de empresario

Los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jorge Alessandri, Felipe Donoso y Natalia Romero, criticaron a la ministra del Interior, Carolina Tohá, por revelar que la familia de Rudy Basualto, empresario secuestrado en Rancagua, debió pagar un rescate.



Luego de que este viernes se supiera que la víctima fue encontrada con vida y en buenas condiciones, a eso de las 5:30 horas en un sector rural de la comuna de Santa Cruz, Tohá detalló que “se pagó un rescate, fue parte de la negociación y es lo que se hace en estos casos, porque la primera prioridad es la seguridad de la persona secuestrada. Su mujer estuvo involucrada activamente en todo el proceso”.



En respuesta, los parlamentarios aseguraron que “resulta absolutamente imprudente que la principal autoridad encargada de velar por la seguridad de todos los chilenos le haya informado al país cuál fue la estrategia que adoptaron para rescatar con vida al empresario de Rancagua”.



“En ninguna parte del mundo, de acuerdo a lo que aconsejan todos los expertos, se revela esa información, porque lo único que generan son señales de impunidad y terminan abriendo la puerta para que se sigan cometiendo estos delitos”, cuestionaron, y añadieron que los dichos de la secretaria de Estado “terminan por normalizar una actividad criminal a la que no estábamos acostumbrados en el país hace un año”.



En esa línea, Alessandri, Donoso y Romero afirmaron que “la única manera de prevenir que esta situación no se le escape de las manos a las autoridades, si es que ya no ocurrió, es dando señales concretas y definitivas en contra de estos delincuentes y criminales”.



“Si llegan a aumentar los secuestros en nuestro país, la ministra del Interior deberá asumir toda su responsabilidad por abrir públicamente la puerta a que estos delitos se sigan cometiendo. Cuando le informas a todos los chilenos que tuvieron que pagar para rescatar a una persona secuestrada, en otras palabras estás incentivando a que se sigan cometiendo estos actos criminales”, remarcaron.



Los diputados agregaron que “la actitud de Carolina Tohá fue imprudente e irresponsable, y la única forma de enmendar su grave error es anunciando, hoy mismo, un paquete de medidas robustas que permitan enfrentar esta ola delictiva y expulsar a todos los migrantes que vienen a destruir nuestro país”.