Durante un reciente viaje en el Air Force One, Donald Trump protagonizó un incidente polémico con una periodista que le preguntaba sobre los archivos de Jeffrey Epstein. Según varios medios, cuando la reportera le consultó si existía información comprometedora en los correos electrónicos o documentos relacionados con el caso Epstein, Trump le respondió con un tono despectivo: “Cállate, cerdita”. La reacción del expresidente fue captada mientras señalaba a la periodista con el dedo, un gesto que muchos interpretaron como intimidatorio y ofensivo.