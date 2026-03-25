“Es una persona ideal”: Presidenta de México reafirma su apoyo a candidatura de Bachelet a la ONU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su país mantendrá el apoyo a Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU. Esto ocurre pese a que Chile decidió retirar su respaldo a la exmandataria.

La postulación de Bachelet fue impulsada originalmente por el expresidente Gabriel Boric. La candidatura contó con el respaldo conjunto de Chile, México y Brasil, antes del cambio de administración.

Sin embargo, el escenario cambió en Chile. El Presidente José Antonio Kast optó por retirar el apoyo, argumentando costos asociados y bajas probabilidades de éxito.

Este miércoles, Sheinbaum se refirió públicamente a la situación. “Nosotros vamos a seguir apoyándola. Tengo una llamada con ella pronto. Se puede hacer, no necesariamente se tiene que apoyar una persona del país”, afirmó.

En esa línea, la mandataria defendió los fundamentos de su decisión. Sostuvo que los argumentos para respaldar a Bachelet siguen siendo “válidos”, destacando su trayectoria.

Además, Sheinbaum detalló las cualidades de la exjefa de Estado. “Es una mujer con mucha experiencia, fue Presidenta de Chile en dos ocasiones, una mujer que busca la paz en el mundo, que tiene una idea de la construcción de derechos y de la salida pacífica de todos los conflictos”, explicó.

Respaldo internacional y definiciones políticas

Por estos motivos, la presidenta mexicana reafirmó su postura. “Consideramos que Bachelet es una persona ideal para dirigir Naciones Unidas”, señaló, insistiendo en la continuidad del apoyo.

Asimismo, precisó que esta decisión no depende de otros países. El respaldo se mantendrá incluso si Brasil adopta una postura distinta, según indicó.

Finalmente, Sheinbaum explicó cómo se adoptó esta determinación. La decisión fue tomada en coordinación con autoridades de su gabinete, incluyendo al canciller Juan Ramón de la Fuente y a la secretaria Alicia Bárcena.