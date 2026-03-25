5 errores comunes al solicitar un crédito de consumo y cómo prevenirlos

Administrar las finanzas personales exige tomar decisiones informadas para proteger el presupuesto mensual.

Cuando surge la necesidad de liquidez para concretar un proyecto o enfrentar un imprevisto, evaluar bien las condiciones del financiamiento y simular crédito de consumo antes de solicitarlo permite anticipar costos, ajustar cuotas a la capacidad de pago y evitar dificultades económicas a futuro.

Uno de los errores más comunes cuando se busca financiamiento es comprometer una parte excesiva del ingreso mensual. Cuando el pago de deudas absorbe gran parte del presupuesto, aumenta el riesgo de enfrentar dificultades ante imprevistos.

Según el Informe de Endeudamiento 2025 de la CMF, se considera en situación de sobreendeudamiento a quienes destinan más del 50 % de su ingreso mensual al pago de deudas, exponiéndose a una situación de alta vulnerabilidad económica.

Antes de solicitar crédito de consumo, conviene evaluar la capacidad real de pago:

Otro error frecuente es fijarse solo en la tasa de interés nominal al comparar alternativas, ya que no refleja el costo total del crédito.

Para evaluarlo correctamente, es importante considerar la Carga Anual Equivalente (CAE), que incluye distintos costos asociados al financiamiento.

Al analizar una propuesta, conviene revisar:

Estos elementos ayudan a comprender mejor el costo real antes de asumir el compromiso.

Solicitar un crédito sin analizar distintos escenarios de pago puede generar dificultades a futuro. Una forma eficaz de prevenir sorpresas es utilizar herramientas digitales que permitan proyectar el comportamiento del financiamiento.

Aprender a simular crédito de consumo de manera detallada permite ajustar montos y plazos según la realidad financiera de cada persona.

Cuando utilizas simuladores es posible:

Este ejercicio facilita tomar decisiones más informadas antes de formalizar la solicitud.

En situaciones de urgencia, algunas personas optan por prestamistas informales que no están sujetos a supervisión financiera. Este tipo de operaciones puede implicar riesgos importantes.

Autoridades financieras han advertido sobre el aumento de fraudes asociados a cobros anticipados y ofertas que operan fuera de los canales regulados.

Para evitar estos riesgos es recomendable:

Mantener varios créditos en distintas instituciones puede dificultar la organización del presupuesto mensual y generar costos adicionales.

La consolidación de deudas consiste en reunir varias obligaciones en un solo financiamiento, lo que puede facilitar la gestión de pagos.

Entre sus principales beneficios se encuentran:

El camino hacia una gestión financiera responsable

Tomar decisiones informadas es clave para mantener un equilibrio financiero saludable. Identificar los errores más comunes al solicitar crédito de consumo permite utilizar el crédito como una herramienta útil para alcanzar objetivos personales y mantener una planificación financiera sostenible.