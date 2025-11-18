Home Nacional "presupuesto avanza al senado con el 40% de las partidas rechazada..."

Presupuesto avanza al Senado con el 40% de las partidas rechazadas

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, logró reincorporar varios fondos que habían sido rechazados. Sin embargo, más del 40% de las partidas fueron rechazadas por los diputados, por lo que el trámite en el Senado se complejiza.

Patricia Schüller Gamboa
La Cámara de Diputados despachó este martes al Senado el proyecto de ley de Presupuestos 2026, el cual deberá ejecutar el nuevo gobierno y cuya tramitación ha tenido bastantes inconvenientes, de hecho, avanzó con más del 40% de las partidas rechazadas.

Antes de su discusión en Sala, publicó Emol, la comisión especial mixta rechazó casi la totalidad de las partidas presupuestarias ante las diferencias entre los parlamentarios y el Ejecutivo.

Ahora, en la Sala, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, logró reincorporar varios fondos que habían sido rechazados. Sin embargo, más del 40% de las partidas fueron rechazadas por los diputados, por lo que el trámite en el Senado se complejiza.

En total, se rechazaron 14 de las 33 partidas correspondientes a Presidencia, Interior, Relaciones Exteriores, Educación, Salud, Minería, Energía, Medio Ambiente, Deporte, Gobierno Regionales, Seguridad Pública, Tesoro Público, Segpres y Segegob.

Mientras que se aprobaron 19 partidas, correspondientes a los presupuestos de Congreso Nacional, Poder Judicial, Contraloría, Economía, Hacienda, Justicia, Defensa, Obras Públicas, Agricultura, Bienes Nacionales, Trabajo, además de Vivienda y Urbanismo; Transportes y Telecomunicaciones; Desarrollo Social y Familia; Ministerio Público; Mujer y Equidad de Género; Culturas, Artes y Patrimonio; Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; y Servel.

El ministro Grau sostuvo que “lo que vimos estos dos días es un cambio importante respecto de la comisión mixta”.

Agregó que “en vez de rechazar todo en bloque, la Cámara debatió una a una las partidas y aprobó el 58% del Presupuesto. Eso muestra que, cuando hay disposición al diálogo, se pueden ir construyendo acuerdos. Todavía quedan diferencias por resolver, pero estamos avanzando hacia una Ley de Presupuestos con responsabilidad social y responsabilidad fiscal, que es lo que el país necesita”, finalizó.

Se espera que el viernes inicie la discusión en el Senado.

