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ENAP oficializa histórica alza de los combustibles a partir de este jueves

A través de un comunicado, ratificaron que el kerosene aumentará $138,5 por litro y el diésel subirá $580,3, tal como había anticipado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Se informó que la bencina de 97 octanos tendrá un aumento de $391,5 por litro.

Patricia Schüller Gamboa
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ENAP oficializa histórica alza de los combustibles a partir de este jueves

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó este miércoles su Informe de Precios Estimados para Combustibles, oficializando de esta manera la histórica alza en los valores de las gasolinas y el diésel que se registrará este jueves.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó la noche del lunes los aumentos en los combustibles tras las modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

Se informó que la bencina de 97 octanos tendrá un aumento de $391,5 por litro

A través de un comunicado, ratificaron que el kerosene aumentará $138,5 por litro y el diésel subirá $580,3, tal como había anticipado el secretario de Estado. 

Por su parte, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) de uso vehicular también tendrá un alza de $11,0 por litro. 

Según detalló ENAP, la estimación considera los precios de importación de combustibles desde mercados de referencia como la Costa del Golfo de Estados Unidos, además de costos asociados al transporte marítimo hasta Chile.

A ello se suman las normas de funcionamiento del Mepco y del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP), junto con los ajustes recientemente implementados por el Ejecutivo.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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