Edwards emplazó a Chile Vamos a preguntar a sus bases si quieren otra Convención

El senador Rojo Edwards, del Partido Republicano, emplazó a Chile Vamos a consultar a su militancia si quieren una nueva Convención, denunciando una “desconexión” por parte de las directivas al dar por hecho que sus bases están a favor de dicha instancia.



Desde el Congreso de Santiago, Edwards dijo que la última encuesta Cadem demostró que “el 56% de los chilenos no quiere una nueva Convención. Y eso incluye prácticamente a toda la oposición”



En esa línea, pidió “a las directivas de los partidos de Chile Vamos, a que le consulten a sus bases para ver si están haciendo lo que ellos opinan, o si es su opinión respecto a hacer una nueva Convención”.



“Estoy viendo una desconexión total entre la militancia y las bases que soportan a nuestro sector, que defiende la libertad, y lo que se está negociando a puertas cerradas por los dirigentes de Chile Vamos”, criticó.



El parlamentario advirtió además que “se está tratando de confundir a la opinión pública respecto a hacer un plebiscito de entrada. El plebiscito de entrada tiene que hacerse para ver si apoyamos los chilenos o no una nueva Convención. Y no solamente un plebiscito sobre el mecanismo, que asuma que los chilenos quieren una nueva Convención”.



“Encuesta tras encuesta, se está demostrando que la mayoría de los chilenos no queremos Convención. Y por lo tanto, lo que están discutiendo adentro no representa a los chilenos”, complementó.



De esta manera, el senador acusó que “cuando se abren a un plebiscito de entrada, lo hacen suponiendo que los chilenos quieren una nueva Convención y que simplemente quieren preguntar el mecanismo. A mí me parece que eso es una falta al sentido democrático”.