El complejo problema de salud de Alison Mandel previo a Viña 2024: ”Me voy a subir sin dolor ese día”

Poco más de un mes resta para el inicio del Festival de Viña del Mar 2024, el cual comenzará el domingo 25 de febrero, fecha en la que la comediante, Alison Mandel, será la encargada de hacer reír a la Quinta Vergara.

Sin embargo, y en lo que será su retorno al certamen de la Ciudad Jardín luego de seis años, la exintegrante de “El Club de la Comedia” reveló que enfrenta un complejo problema de salud.

En una conversación con Radio ADN, Mandel confesó que “estoy con un pequeño problema, le quiero bajar el perfil porque quizás tengo un hueso roto que me está molestando, así que este año se sube con zapatillas”.

“Me voy a subir sin dolor ese día, pero al otro día no puedo adelantar qué va a pasar, ni como me va a retar el doctor ni nada”, añadió.

Asimismo, respecto a cómo surgió esta lesión, indicó que “no es algo tan inesperado, tengo este hueso roto hace un rato, solo que no se me había activado el dolor. Hay gente que vive con esto, pero yo me di cuenta porque me empezó a doler en un vuelo, como que no me podía sentar”.

“Me ha servido mucho la kine, y debería andar todo bien. No debería imposibilitar mi trabajo. Elijo creer, jajá. Es una lesión que hasta ahora tiene buen pronóstico, estamos muy esperanzados con el equipo médico”, manifestó.

En tanto, concluyó diciendo que pese a las dificultades, de ninguna manera se ausentará del evento viñamarino, advirtiendo que “de que voy, voy”.