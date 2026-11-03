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El estado de Nueva York registra su primera muerte por sarampión en tres décadas

“Lamentamos profundamente la muerte de un niño en el condado de Lewis (en el norte del estado) asociada al brote de sarampión. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia y a los seres queridos del niño”, indicaron las autoridades en un comunicado.

Patricia Schüller Gamboa
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El estado de Nueva York registra su primera muerte por sarampión en tres décadas

El estado de Nueva York registró su primera muerte por sarampión en más de 30 años. Un niño falleció por complicaciones derivadas de la enfermedad, tal como lo informaron las autoridades sanitarias locales.

“Lamentamos profundamente la muerte de un niño en el condado de Lewis (en el norte del estado) asociada al brote de sarampión. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia y a los seres queridos del niño”, indicaron las autoridades en un comunicado.

Asimismo, ofrecieron ayuda para sensibilizar a la población ante este tipo de casos y reforzar la campaña de vacunación para reducir el peligro. Esto porque se trata del cuarto fallecimiento por esta enfermedad en lo que va del año en todo el territorio estadounidense.

Según los datos del gobierno, se han confirmado 4.852 casos de sarampión en un total de 43 brotes distintos a lo largo de

El 2026, frente a los 2.289 registrados el año anterior. En el año 2000, la enfermedad fue declarada erradicada en Estados Unidos tras una exhaustiva campaña de vacunación.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton (Referencial)
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