Gira europea: Presidente Kast sostuvo reunión bilateral con Giorgia Meloni en Italia

El Presidente José Antonio Kast se reunió este martes con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en el marco de la gira por Europa del Mandatario.

Meloni recibió al Jefe de Estado en el Palacio Chigi, ubicado en Roma. Durante la reunión, abordaron temas como la migración y el combate al crimen organizado transnacional.

A través de su cuenta de X, la primera ministra italiana se refirió a la cita bilateral y reveló algunos de los puntos que discutieron.

“Durante el curso del coloquio, hemos convenido en la necesidad de fortalecer la colaboración en el contraste a las redes criminales transnacionales, responsables de sustraer recursos económicos al desarrollo nacional”, señaló.

Asimismo, expresó: “A la luz de la dinámica particularmente positiva de las relaciones bilaterales, hemos además acordado elaborar un Plan de Acción”. Dicho plan buscará identificar “objetivos concretos a realizar en sectores estratégicos como energía, infraestructuras, minerales críticos, defensa y espacio, también con el involucramiento del sector privado”.

“He finalmente subrayado los beneficios, en términos de inversiones y diversificación, derivados de una colaboración más estrecha entre Italia y Chile también en el marco de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina”, sostuvo.

Declaraciones de Kast

Por su parte, según consignó Emol, Kast habló en un punto de prensa desde la Piazza del Quirinale. En torno a la reunión, indicó que la seguridad fue “tema de las conversaciones tanto con la primera ministra como con el presidente (de Italia Sergio Mattarella). El tema del combate al crimen organizado, al narcotráfico, que hoy día es un flagelo que también afecta a nuestra nación”.

“Nosotros hemos mirado en detalle lo que es el artículo 41 bis, que es el tema de la seguridad penitenciaria para aquellos líderes del crimen organizado. Ello ha inspirado también lo que hemos ido conversando y lo que han presentado distintos parlamentarios respecto de ese combate”, subrayó.

En ese marco, planteó que “hemos visto también cómo desde la fiscalía, desde el Ministerio Público, se ha enfrentado al crimen organizado aquí en Italia y fue precisamente materia de la conversación plantear lo que ha liderado el canciller en el Acuerdo de Santiago”.

Además, dijo que intercambiaron ideas sobre “el tema de la migración irregular, viendo ejemplos de lo que ha ocurrido en España, en Italia. Hemos avanzado en el control fronterizo en Chile, en la regularización o en el orden de nuestras fronteras para que las personas tengan claro que Chile se entra por la puerta, no por la ventana, como lo hemos señalado”.

“Hemos ido avanzando y el ejemplo que ha dado Italia en esto ha sido para nosotros muy importante, muy relevante”, puntualizó.