El fuerte cruce de Nicolás Solabarrieta con Botota en “Tierra Brava”: “No me gusta ningún hombre”

Una fuerte discusión protagonizarán Nicolás Solabarrieta y Botota Fox en la noche de este lunes, pues en un nuevo capítulo de “Tierra Brava”, el exfutbolista encarará a su compañero por una particular situación.

En concreto, y según las imágenes compartidas en el avance del próximo episodio, el hijo de Fernando Solabarrieta reaccionará molesto con el transformista, a raíz de unas bromas sobre su vínculo con Jhonatan Mujica.

“No me hue… más, porque me voy a calentar. Una cosa es que yo respete a Jhonatan, porque lo quiero y considero un amigo…”, comenzó diciendo Nicolás, mientras que Botota comentó que “nadie te está diciendo eso…”.

Sin embargo, Solabarrieta insistió en que “no, sí me han hue… bastante, ya me estoy calentando. Yo a él lo quiero mucho, respeto su bisexualidad”.

En la misma línea, recordó ante Botota su relación con Valentina Torres “La Guarén”, mencionando que “a mí hay una mujer que me gusta en esta casa y no está acá. Se llama Guarén. No me gusta ni un hombre”.

“Me puedo duchar con él, le puedo dar un piquito, y estoy tan seguro de mi sexualidad qué me importa una mi…”, concluyó.