El fuerte testimonio de la extenista francesa Angélique Cauchy: Acusó a su entrenador de violación reiterada

Impacto es lo que ha generado en el mundo del deporte el estremecedor relato de la extenista francesa Angélique Cauchy, quien reveló que fue víctima de violación reiterada por parte de su exentrenador, Andrew Gueddes.

La exdeportista de 36 años, y que en los año 90’ era considerada una promesa en su país, entregó su testimonio en una comisión especial de investigación que busca fallos operativos en las federaciones deportivas francesas, según consignó el medio español La Vanguardia.

“Mi entrenador me violó más de 400 veces en dos años”, manifestó Cauchy, detallando que estos abusos comenzaron desde que tenía 12 años, y cuando formaba parte del club Sarcelles (Val-d’Oise).

“Él era de La Baule y durante el juicio conocí cuál era su mecanismo. Nos llevaba allí a sus víctimas para pasar a un nivel superior. Viví las dos peores semanas de mi vida, me violaba tres veces al día. La primera noche me pidió que fuera a su habitación y no lo hice. Y así entró en la mía. Fue peor. Estaba presa, no podía salir cuando quería”, indicó.

Asimismo, señaló que “me convertí en algo poco menos que una esclava, sonámbula. Cuando entrenábamos, en La Baule (Norte de Francia), nuestras habitaciones estaban a diez metros de distancia. Comenzó por meterse en mi cama. Luego consiguió que fuese a su habitación. Viví una pesadilla que arruinó mi carrera. Pensé varias veces en suicidarme. Burlándose de mi, llegó a decirme que tenía el sida. Y viví diez o quince años pensando que podía tener el sida”.

“Yo le decía: ‘No deberías, no está bien, no quiero’ y él me respondía: ‘Ya sabes que esto sucede a veces en las relaciones entre entrenador y alumna, pasamos tanto tiempo juntos, es normal’. Pero yo no quería, él tenía la edad de mi madre. Tenía una pequeña libreta con los autógrafos de jugadores del PSG porque solía ir a verlos a Camp des Loges y en esas hojas escribí: ‘No puedo más, esto tiene que parar, voy a hacer que se pare'”, añadió.

Además, declaró que “en el mundo del tenis se sabía que él no era correcto con las chicas. No hablo de mí porque no lo sabía, pero los demás siempre decían: ‘Sí, está con o sale con’. Pero a los 38 años no sales con una chica de 15 y mucho menos la viola. Una mujer avisó al presidente del club y le respondió: ‘Sí, pero nos trae títulos'”.

Cabe destacar que Andrew Gueddes recibió una condena de 18 años de prisión en 2021, debido a unas denuncias de violación contra menores de entre 12 y 17 años.

En tanto, Cauchy, que llegó a ser número 2° de su país en juveniles, y que no compitió a nivel profesional, se desempeña a día de hoy como profesora de educación física, entrenadora de tenis y cofundadora de una asociación llamada ReBound, que intenta cambiar el mundo del deporte.