El rol de Tineo-Nueva Ancud y la transmisión como discusión eléctrica del futuro

La transición energética ha avanzado con una narrativa dominada por la generación. Esa agenda seguirá siendo central pero a la vez, comienza a quedar en evidencia una pregunta menos visible y más estructural: ¿qué infraestructura permitirá que esa energía circule, llegue a los territorios y sostenga un sistema seguro?

La respuesta conduce a la transmisión. Sin redes suficientes, subestaciones robustas, capacidad de transporte, flexibilidad y planificación de largo plazo, la transición queda limitada por su propia arquitectura física.

Hoy, la energía renovable puede estar disponible en un punto del país y seguir siendo insuficiente para resolver continuidad, resiliencia o integración territorial si el sistema carece de infraestructura para moverla.

Un caso concreto es el proyecto Tineo-Nueva Ancud. La obra construida por Transelec y mandatada por el Ministerio de Energía a través del Plan de Expansión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), considera un nuevo cruce de transmisión del Canal de Chacao y busca reforzar la conexión de Chiloé al SEN. Su valor no consiste en sumar una obra al mapa eléctrico del sur sino en evidenciar que el futuro energético también depende de cómo se conectan territorios con geografías exigentes, una dimensión clave de la transición.

La transmisión: una discusión necesaria

Pensar la transmisión sólo como una materia técnica empobrece el debate. Las redes eléctricas son infraestructura pública estratégica en sentido amplio: definen qué territorios acceden a mayor respaldo, dónde se puede desarrollar nueva generación, qué zonas reducen vulnerabilidades, cómo se distribuyen los beneficios de la transición y qué capacidad tiene el país para responder a eventos extremos.

Esta discusión se vuelve especialmente relevante en Chile. La geografía nacional separa recursos energéticos, centros de consumo, polos productivos y territorios insulares donde la transmisión cumple una función de integración, conectando espacios que producen, consumen, crecen y requieren continuidad para sostener actividades esenciales.

Tineo-Nueva Ancud ubica esa discusión en Chiloé con su condición territorial específica de separación física por el Canal de Chacao, clima del sur, borde costero, zonas rurales, infraestructura expuesta y necesidad de continuidad. Reforzar su conexión eléctrica es una decisión técnica con efectos de política energética.

Generar energía no equivale a disponer de energía

La transición energética enfrenta una distinción básica donde generar electricidad limpia no es lo mismo que disponer de electricidad útil, oportuna y segura. Entre la generación y el consumo existe una capa de infraestructura donde se juega la capacidad real del sistema.

Esa capa incluye obras de líneas de transmisión, subestaciones, protecciones y sistemas de control, además de mantenimiento, almacenamiento y coordinación operacional. También incluye planificación institucional, regulación, evaluación de largo plazo y criterios de resiliencia.

Cuando esta capa se vuelve insuficiente, aparecen problemas como congestión o vertimientos, por lo que la transición energética se olvida de ser un desafío tecnológico aislado y se transforma en un desafío de infraestructura y gobernanza.

Por eso Chiloé y su condición de insularidad introduce una cuestión que suele estar ausente en la conversación energética nacional. Una isla conectada al sistema eléctrico requiere de infraestructura capaz de cruzar una frontera natural, operar bajo condiciones climáticas variables y sostener continuidad en un territorio cuya integración depende de puntos físicos de conexión.

En ese sentido, Tineo-Nueva Ancud permite discutir el derecho efectivo a una infraestructura energética robusta en territorios alejados de los centros de decisión.

El futuro eléctrico y un desafío de planificación

La transmisión obliga a pensar con horizontes extensos. Por eso, la planificación de redes requiere anticipar escenarios que todavía no se expresan plenamente, como mayor electrificación, nueva demanda industrial, crecimiento urbano, presión climática, almacenamiento, generación distribuida y cambios en patrones de consumo.

Esta temporalidad distingue a la transmisión de otros debates energéticos más inmediatos. La infraestructura debe llegar antes de que la falta de capacidad se transforme en crisis.

Tineo-Nueva Ancud se pensó bajo esa lógica. Su sentido no se agota en resolver una necesidad presente, ya que proyecta una forma de preparar la conexión de Chiloé para un sistema eléctrico más demandante.

La red como condición de futuro

El futuro eléctrico del país dependerá de nuevas fuentes, nuevas tecnologías y nuevos patrones de consumo, que deberán ser parte de una infraestructura capaz de conectar esos cambios.

La transmisión será uno de los campos decisivos de esa transformación porque allí convergen ingeniería, política pública, territorio, resiliencia y justicia energética. Tineo-Nueva Ancud demuestra que el país necesita redes preparadas para operar en territorios diversos y exigentes.

En ese sentido, la transición energética y su discusión se debe centrar en la transmisión como eje, basándose en las decisiones de planificación que anticipan el sistema de las próximas décadas. Esa es la conversación que proyectos como Tineo-Nueva Ancud ayudan a instalar.